İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yeni bir hukuki süreç başlatılması için adım atıldı. Edinilen bilgiye göre başsavcılık, Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı göndererek soruşturma izni talep etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yeni bir hukuki süreç başlatmak için adım attı. Başsavcılık, Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderdi.

GÜNLER ÖNCE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım tarihinde görevinden affını istediğini bildirmişti.

Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Bayburt dünyaya gelen Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Kavcıoğlu İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T. VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023 tarihinde bu görevinden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na atandı.