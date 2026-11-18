Antalya’da balina heyecanı: Su püskürttüğü anlar kamerada

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan açıklarında tekne turuna çıkanlar, Sulu Ada yakınlarına geldiklerinde deniz üzerinde büyükçe siyah bir cisim gördü. Tur teknesindekiler ve balıkçıların fark ettiği cisim havaya su püskürtmeye başlayınca balina olduğunu anladılar. Balina, bir süre sonra ise gözlerden kayboldu. Heyecan dolu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.