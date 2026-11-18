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İstanbul
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesi kapsamında 81 il genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.
Bakanlık açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlıkları, yaptıkları detaylı saha ve istihbarat analizlerinin ardından düğmeye bastı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; yol uygulamaları, ev ve iş yeri aramaları ile kapsamlı kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen denetimler neticesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan toplam 746 şahıs kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin suç türlerine göre dağılımı ise şu şekilde paylaşıldı:
Asayiş suçlarından 474 şahıs
Siber suçlardan 155 şahıs
Narkotik suçlardan 73 şahıs
Kaçakçılık ve Organize Suçlardan (KOM) 37 şahıs
Göçmen kaçakçılığından 5 şahıs
Terörle Mücadele (TEM) suçlarından 2 şahıs