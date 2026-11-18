İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesi kapsamında 81 il genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde eş zamanlı operasyon! Farklı suçlardan aranan 746 şahıs yakalandı İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda arama kaydı bulunan 746 şahsın yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yol uygulamaları, ev ve iş yeri aramaları ile kimlik kontrolleri yapıldı. Yakalanan 746 şahsın 474'ünün asayiş, 155'inin siber, 73'ünün narkotik suçlardan arandığı bildirildi. Şüphelilerden 37'sinin KOM, 5'inin göçmen kaçakçılığı, 2'sinin ise TEM suçlarından arama kaydı bulunduğu belirtildi.

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Bakanlık açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlıkları, yaptıkları detaylı saha ve istihbarat analizlerinin ardından düğmeye bastı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; yol uygulamaları, ev ve iş yeri aramaları ile kapsamlı kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

746 ŞAHIS YAKALANDI

Gerçekleştirilen denetimler neticesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan toplam 746 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin suç türlerine göre dağılımı ise şu şekilde paylaşıldı:

Asayiş suçlarından 474 şahıs

Siber suçlardan 155 şahıs

Narkotik suçlardan 73 şahıs

Kaçakçılık ve Organize Suçlardan (KOM) 37 şahıs

Göçmen kaçakçılığından 5 şahıs

Terörle Mücadele (TEM) suçlarından 2 şahıs

https://x.com/TC_icisleri/status/2122963642060562601