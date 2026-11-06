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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:30

İçişleri Bakanlığı göçmen kaçakçılığı operasyonunu duyurdu: 81 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin 34 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 81 organizatörün yakalandığını açıkladı.

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Editor
 Murat Makas
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İçişleri Bakanlığı göçmen kaçakçılığı operasyonunu duyurdu: 81 organizatör yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:30

, ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 34 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 81 organizatörün yakalandığını açıkladı. Bakanlık, yakalanan şüphelilerden 63’ünün tutuklandığını, 18’i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

BAKANLIK DETAYLARI AÇIKLADI

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "34 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 81 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden; 63'ü tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 34 ilde, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 111 araç ile 10 bot ve bot motoru ele geçirildi. Ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#İçişleri Bakanlığı
#jandarma genel komutanlığı
#göçmen kaçakçılığı
#Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti Ile Mücadele Daire Başkanlığı
#34 Il
#Gündem
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