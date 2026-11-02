İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Konya'da gerçekleşen Muhtarlar Buluşması'nda yurdun dört bir yanından gelen muhtarlara seslendi. Konuşmasında Toplantıda yerel yönetimlerin ve muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, muhtarların mahallelerdeki devletin güler yüzü ve temsilcisi olduğunu belirtti.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Terörsüz Türkiye açıklaması İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda muhtarlık müessesesinin önemine değinerek muhtarlara hitap etti. İlk defa 1829 yılında kurulan muhtarlık teşkilatının kökleri Osmanlı Cihan Devleti'ne uzanmaktadır. Muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması sağlandı, Muhtar Bilgi Sistemi kuruldu ve Bakanlık bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı oluşturuldu. 19 Ekim tarihi 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edildi. Bakan Çiftçi; uyuşturucuyla mücadele, gençlerin korunması, ailelerin desteklenmesi ve afetlere hazırlık konularında muhtarların dikkat ve gayretinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bakan Çİftçi'nin konuşmasının detayları şu şekilde:

Hepimizin gayesi görevlerimizi bir gün bıraktığımızda alnımız ak başımız dik olarak halkın duasına ve hakkın rızasına mazhar olabilmektir. Geride hayırla anılacak bir isim. Gönüllerde güzel bir hatıra bırakabilmektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz zaman hepimiz görüyoruz. Hazreti İbrahim Peygamber kendinden sonra gelecek nesillere hayırlı bir isim bırakma duasında bulunmuştur. Bu bizim açımızdan bütün kamu görevliler açısından son derece önemli bir tavsiyedir.

Değerli muhtarlarımız, muhtarlık kökleri Osmanlı Cihan Devleti'ne uzanan, millet hayatımızda önemli bir yere sahip olan köklü bir müessesedir. İlk defa 1829 yılında kurulan muhtarlık teşkilatı zamanla devletin en ücra köşelerine kadar yayılmış, değişen şartlar içinde milletimizin hayatındaki önemini koruyarak bugünlere kadar gelmiştir.

"MUHTARLARIN GÖREVLERİ KÖY KANUNUYLA BELİRLENMİŞTİR"

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kabul edilen köy kanunuyla da muhtarlarımızın ve ihtiyar heyetlerimizin görevleri köy hayatının ihtiyaçları çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu tarihi devamlılığın temelinde vatandaşımızın kendisine yakın ulaşılabilir ve güvenilir bir muhatap bulma ihtiyacı olmuştur.

Sizler, vatandaşımızın kapısını ilk çaldığı, derdini anlattığı, çözüm beklediği kişilersiniz. Mahallenin sevincini de hüznünü de yakından bilen insanlarsınız. Bazen bir talebi ilgili makama ulaştırır, bazen bir anlaşmazlığın giderilmesine vesile olur, bazen de kimseye derdini açamayan bir insanın derdine ortak olursunuz. Bu sebeple sizleri mülki idaremizin en yakın çalışma arkadaşları olarak değerlendiriyoruz.

Kıymetli kardeşlerim, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimiz döneminde devletimizin hizmet anlayışını milletimizin ihtiyaçları etrafında güçlendirdik. Muhtarlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirdik.

"19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ VERİLEN DEĞERİN EN ANLAMLI İFADESİDİR"

Sosyal güvenlik primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını sağladık. Muhtar bilgi sistemini kurduk. Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığını oluşturduk. Eğitim imkanlarını ve kurumsal destek mekanizmalarını geliştirdik. Muhterem Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz'de ağırlaması ve 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesi sizlere verilen değerin en anlamlı ifadesidir. Bütün bu çalışmalarımızın özünde şu anlayışın yattığını söyleyebilirim. Muhtarımızın hizmet gücü arttıkça vatandaşımızın devlete erişimi kolaylaşır. Devlet ile millet arasındaki güven bağı kuvvetlenir. Değerli muhtarlarımız, Konya'mızın şehir merkezinden en uzak mahallesine kadar her vatandaşımızın huzuru hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sizlerden özellikle şunu istirham ediyorum. Çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayalım. İhtiyaç sahibinin talebini ulaştırırken onun izzetini de haysiyetini de hep beraber koruyalım. Yardımı incitmeden, hizmeti geciktirmeden ulaştıralım. Uyuşturucuyla mücadelede, gençlerimizin korunmasında, ailelerimizin desteklenmesinde ve afetlere hazırlıkta sizlerin dikkati ve gayreti büyük bir önem taşıyor.

Mahallenizde gördüğünüz her riski, her sorunu ilgili birimlerimizle paylaşmanızı özel istirham ediyorum. Türkiye 100 yılı hedeflerimize huzuru her sokakta, güveni her hanede büyüterek ulaşabiliriz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda da milli birliğimizi tahkim edecek, ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. İçişleri Bakanlığı olarak taleplerinizi dinlemeye, çözüm üretmeye, meselelerinizi takip etmeye ve hizmet yolunda daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Rabbim bizlere emaneti hakkıyla taşımayı, milletimizin duasına ve hakkın da rızasına nail olmayı hepimize kısmet eylesin, nasip eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Buluşmamızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan bir kez daha niyaz ediyor. Hepinizi tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.