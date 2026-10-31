İçişleri Bakanlığı’nda yeni dönem: 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada, vatandaşların en zor anlarında yardımına koşan 112 Acil Çağrı Sistemi’nin yeni bir idari yapılanmayla güçlendirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname doğrultusunda atılan bu adım, Türkiye genelindeki acil yardım hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

81 İLDE YENİ YAPILANMA: MÜSTAKİL MÜDÜRLÜKLER DÖNEMİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte, 81 ilde faaliyet gösteren mevcut 112 Acil Çağrı Merkezleri, doğrudan Valiliklere bağlı olarak çalışan müstakil İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüklerine dönüştürüldü. Bu değişiklik, taşra teşkilatındaki koordinasyonun ve karar alma süreçlerinin daha hızlı ve bağımsız bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.

YILDA 100 MİLYON ÇAĞRIYA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Bakan Çiftçi, sistemin büyüklüğüne ve hedeflenen teknolojik dönüşüme dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

15 bine yakın uzman personel görev yapıyor, yılda yaklaşık 100 milyon çağrı karşılanıyor ve yılda 31 milyonun üzerinde vakanın koordinasyonu sağlanıyor.

Yeni kurulan Genel Müdürlük ile birlikte sistem; yapay zeka destekli yeni teknolojiler, daha güçlü bir iletişim altyapısı ve kurumlar arası etkin iş birliği mekanizmalarıyla geleceğe taşınacak.

"HER SANİYE KIYMETLİDİR"

Açıklamasında acil durumlarda zamanın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Biliyoruz ki acil durumlarda her saniye kıymetlidir. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yardım çağrılarına daha hızlı karşılık vermek, devletimizin bütün imkânlarını ihtiyaç duyulan anda seferber etmektir. Milletimizin huzuru ve güvenliği için attığımız bu önemli adım ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.