A101 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Tost makinesi, buharlı kırışıklık giderici, halı-koltuk yıkama makinesi ve televizyon çeşitleri geliyor...

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İstanbul
A101, 5 Kasım Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda farklı ihtiyaçlara yönelik elektronik ürünleri ve ev aletlerini tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Televizyonlardan temizlik ürünlerine, kişisel bakım aletlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok ürünün bulunduğu katalogda 65 inç 4K UHD Google QLED TV 29.999 TL, 65 inç 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL, 32 inç HD Ready LED TV 6.999 TL ve Cyclone süpürge 4.999 TL fiyatla satışa çıkacak. Koltuk ve halı yıkama makinesi 3.299 TL, duvar tipi ısıtıcı 1.999 TL, Freebuds SE 2 kulaklık 1.399 TL, saç kurutma makinesi 1.099 TL ve ızgara-tost makinesi 999 TL fiyatıyla katalogda öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Bluetooth kulaklıklardan elektrikli cezveye kadar uzanan ürün seçeneklerinin yer aldığı A101 5 Kasım aktüel kataloğundaki tüm ürünler ve fiyatları merak ediliyor. Peki A101'de 5 Kasım'da hangi ürünler yer alacak? İşte 5 Kasım A101 kataloğu ürünleri ve fiyatları...
65" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 29.999 TL
65" 4K UHD VIDAA TV: 30.999 TL
55" 4K UHD VIDAA TV: 21.999 TL
32" Frameless HD Ready Uydu Alıcılı LED TV: 6.999 TL
Cyclone Süpürge: 4.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.299 TL
Duvar Tipi Isıtıcı: 1.999 TL
Kablolu Dik Süpürge: 1.599 TL
Freebuds SE 2 Kulaklık: 1.399 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici: 1.199 TL
Filtre Kahve Makinesi: 1.199 TL
Ultrasonik Hava Nemlendirici: 1.099 TL
Saç Kurutma Makinesi: 1.099 TL
Izgara ve Tost Makinesi: 999 TL
Su Isıtıcı: 999 TL
Bluetooth Kulaklık : 999 TL
Saç Düzleştirici Fırça: 899 TL
Çubuk Blender: 699 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 499 TL
Dekoratif Şarjlı Masa Lambası: 399 TL
Elektrikli Cezve: 279 TL
Motosiklet (250 CC / 2026 Model): 179.990 TL
Benzinli Motosiklet (150 CC): 109.990 TL
Benzinli Motosiklet (150 CC): 69.990 TL
Elektrikli Bisiklet (VB5): 29.990 TL
Elektrikli Bisiklet (VB6): 21.990 TL
Çamaşır Makinesi (8 KG - 1400 Devir): 22.999 TL
Çamaşır Makinesi (8 KG - 1000 Devir - Inverter Motor): 16.999 TL
Bulaşık Makinesi (12 Kişilik / 5 Programlı): 15.999 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 9.499 TL
Mekanik Silindirik Termosifon (65 L): 9.299 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 469 TL
Elektronik Çakmak: 229 TL
18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.999 TL
Orta Boy Çelik Çaydanlık: 1.199 TL
Çelik Basık Tencere (~24 cm): 799 TL
Pipetli Çelik Termos (1200 ml): 689 TL
Çelik Derin Tencere (~20 cm): 699 TL
2'li Porselen Kayık Tabak: 479 TL
Abaküs Model Çelik Termos (430 ml): 549 TL
2 Kişilik Porselen Fincan Takımı: 299 TL
4'lü Seramik Pasta Tabağı (~19 cm): 299 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 2'li: 299 TL
Çelik Cevze: 229 TL
Çift Cidarlı Figürlü Borosilikat Kupa (300 ml): 229 TL
Desenli Cam Sunumluk: 229 TL
4 Parça Maşa Seti: 219 TL
Kulplu Cam Kesim Panosu: 199,50 TL
Scala Meşrubat Bardağı 6'lı (300 cc): 199,50 TL
Büyük Boy Şeffaf Düzenleyici 2'li: 139,50 TL
Dekoratif Mum: 129,50 TL
Kapaklı Şişe (1200 cc): 119,50 TL
Su Bardağı 3'lü (360 cc): 149,50 TL
Cam Kavanoz (300 ml): 99,50 TL
Kristal Sürahi (2 L): 99,50 TL
Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi: 99,50 TL
Çift Cidarlı Pipetli Bardak (480 ml): 99,50 TL
Yuvarlak Metal Tepsi (~35 cm): 89,50 TL
Desenli Tepsi: 89,50 TL
Marbre Mermer Desenli Servis / Yemek / Tatlı Tabağı / Kase (Adet): 84,50 TL
Çelik Pipet Seti 6'lı: 79,50 TL
Yuvarlak Metal Kutu: 79,50 TL
Cleo Boyalı Kase (620 cc): 69,50 TL
Cleo Boyalı Kase (390 cc): 64,50 TL
Desenli Saklama Kabı (340 cc): 64,50 TL
Küçük Boy Şeffaf Düzenleyici 3'lü: 59,50 TL
Silikon Çikolata Kalıbı: 49,50 TL
Silikon Tepsi Tutacağı: 39,50 TL
Silikon Nihale: 39,50 TL
Beslenme Kutusu: 34,50 TL
Kristal Ayaklı Bardak / Kristal Kase: 29,50 TL
Kristal Bardak (350 ml): 19,50 TL
Ev Tekstili, Giyim ve Mobilya
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.999 TL
Karakter Lisanslı Nevresim Seti: 899 TL
Pamuklu Desenli Halı (~120x180 cm): 899 TL
Çift Kişilik Alez (~160x200 cm): 729 TL
Çift Kişilik Yorgan (~195x215 cm): 599 TL
Tek Kişilik Alez (~100x200 cm): 579 TL
Karakter Lisanslı Çarşaf Seti: 549 TL
Pamuklu Desenli Halı (~80x150 cm): 549 TL
Morocco Kadın Çanta: 499 TL
Tek Kişilik Yorgan (~155x215 cm): 499 TL
Yastık Alezi 2'li (~50x70 cm): 329 TL
Kadın Fitilli Pantolon: 299 TL
Lisanslı Çocuk Ev Botu: 279 TL
Karakter Lisanslı Yastık Kılıf Seti: 229 TL
Karakter Lisanslı Kırlent: 199 TL
Lisanslı Çocuk Yağmur Botu: 199,50 TL
Lisanslı Çocuk Terlik: 199,50 TL
Lisanslı Kadın Terlik: 199,50 TL
Yastık (~50x70 cm): 179,50 TL
Çanta Asma Aparatı: 99,50 TL
Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu: 79,50 TL
Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu: 69,50 TL
Hot Ones Oyun Seti (1:64 araçlı): 1.399 TL
Uzaktan Kumandalı Buggy Oyuncak: 899 TL
Pelüş Maymun (~60 cm): 699 TL
3 Katlı Okul Oyun Seti: 699 TL
Meyve Kesmeli Yazarkasa Oyuncak: 569 TL
Pilli Robot Oyuncak: 549 TL
Pelüş Koala (~35 cm): 549 TL
Doktor Valizi Oyuncak: 429 TL
Oyuncak Elly's ve Büyük At: 399 TL
Oyuncak Balerin Bebek: 349 TL
Fındıkkıran Balesi Bebek: 269 TL
Pilli Işıklı Sesli Sürtmeli Araçlar: 249 TL
Tamir Çantası Oyuncak (11 Parça): 219 TL
İş Araçları 3'lü Oyuncak: 209 TL
Pullu Spiralli Defter: 199,50 TL
Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti: 199,50 TL
Stick Game Kutu Oyunu: 189,50 TL
Kilitli Hatıra Defteri + Sulu Jel Kalem Seti: 179,50 TL
Oyuncak Çiftlik Araçları: 169,50 TL
Cırtcırtlı Etkinlik Kitabı: 165 TL
Yapay Manolya: 159,50 TL
Oyun Hamuru Pres Seti (200 g): 149,50 TL
Not Defteri + Kalem Seti: 139,50 TL
Pastel Boya + Boyama Kitabı Seti: 139,50 TL
Türkiye Haritası Puzzle: 129,50 TL
Kitaplar (E.V.A): 119,50 TL
Duygular Kitabı: 99,50 TL
Oyuncak Sprey Boyama Kalemi (12 Renk): 599 TL (Görselde set halinde görünmektedir)
Kabartmalı 3D Sticker: 59,50 TL
Lifter Glaze Renkli Dudak Balmı: 349 TL
Drama Göz Kalemi: 199 TL
Kajal Göz Kalemi: 139 TL
Colossal Maskara: 369 TL
Cilt Bakımı Etkili Nemlendirici SPF50 Nude BB Krem: 299 TL
Yatıştırıcı Micellar Makyaj Temizleme Suyu (400 ml): 149,50 TL
Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli (225 ml): 129,50 TL
Filler Cellular Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum (30 ml): 199,50 TL
Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi (100 ml): 139,50 TL
Türk Kahvesi 3x100 g: 195 TL
İhlamur (50 g): 109,50 TL
Mikrofiber Oto Kurulama Bezi (50x70 cm): 179,50 TL
Şeftali Aromalı Enerji İçeceği (250 ml): 65 TL
Wasabi / İsot Biber Aromalı Mısır Cipsi (135 g): 49,50 TL
Haşhaşlı & Acı Biberli Mısır Cipsi (300 g): 69,50 TL
Soğuk Kahve Protein Latte (375 ml): 75 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2 L): 79,50 TL
Cola Light Gazlı İçecek (1 L): 65 TL
Mango & Ananas Aromalı Buzlu Çay (1,5 L): 79,50 TL
Beyaz Şeftali Aromalı Buzlu Çay (1 L): 70 TL
Karışık Meyve Nektarı (1 L): 79,50 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (2 KG): 175 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir (1 KG): 269 TL
Temizlenmiş Çipura (550 g): 265 TL
Dondurulmuş Piliç Şinitzel (1 KG): 159,50 TL
Dilimli Burger Peyniri (200 g): 149,50 TL
Laktosuz Kefir (250 ml): 59,50 TL
Dana Kangal Sucuk (450 g): 309 TL
Jambon 2x60 g: 49,50 TL
Piliç Salam (1 KG): 109,50 TL
Çikolatalı Puding 8x60 g: 99,50 TL
Peynir Helvası (150 g): 49,50 TL
Yogu Yoğurtlu ve Probiyotikli Kek (30 g): 17,50 TL
Kakaolu Fındık Kreması (350 g): 169,50 TL
Kuru Sele Siyah Zeytin (750 g): 199,50 TL
Ginger Mix (250 ml): 199,50 TL
Bulgur (1 KG): 55 TL
Yaş Hamur Mayası 4x42 g: 29,50 TL
Paket Margarin (250 g): 29,50 TL
Dondurulmuş Parmak Patates (1 KG): 155 TL
Dondurulmuş Mantı (1 KG): 129,50 TL
Tavuk Suyu Bulyon 24'lü: 69,50 TL
Gurme Çorba Çeşitleri: 49,50 TL
Dondurulmuş Artizan Pizza (470 g): 269,50 TL
Dondurulmuş Kıymalı Börek (400 g): 199,50 TL
Tam Buğday & Çiya Tohumlu Grissini (150 g): 79,50 TL
Kakaolu Puding 2'li + Hamur Kabartma Tozu + Şekerli Vanilin Seti: 85 TL
Elma ve Tarçın Soslu Kurabiye (141,5 g): 40 TL
Portakallı Jöleli Bisküvi 3x102 g: 52,50 TL
Çilek Kremalı Bisküvi 3x83 g: 75 TL
Kakao & Kırmızı Meyve Tam Tahıl Bar (25 g): 29,50 TL
Çikolata Sürpriz Kutu (45 g): 99,50 TL
Double Joy Ananas & Şeftali Yumuşak Şeker (75 g): 29,50 TL
Çikolatalı Gofret B-ready (22 g): 31,50 TL
Kakaolu Fındıklı Gofret (36 g): 10 TL
Hindistan Cevizli Bar (25 g): 8,50 TL
Çubuk Kraker (175 g): 37,50 TL
Mısır ve Pirinç Patlağı (32 g): 9,50 TL
Kek Çeşitleri (60 g): 17,50 TL
Meyve Aromalı Sakız (20 g): 10 TL
Sütlü Çikolata Çeşitleri (100 g): 89 TL
Karamelli Sütlü Çikolata (100 g): 99 TL
Biscoff & Karamel Çikolata (275 g): 199 TL
Sütlü Çikolata (87 g): 99 TL
Çikolatalı Gofret (28,5 g): 18 TL
Çikolata (100 g): 125 TL
Sakız (27 g): 35 TL
Sakız (29,7 g): 19,50 TL
Kids Sakız (27 g): 39,50 TL
Keskin Nane Sakız (27 g): 39,50 TL
Şekersiz Sakız 5'li (35 g): 44 TL
Çilekli Yumuşak Şeker (47 g): 19,50 TL