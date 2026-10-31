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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 16:26

19 yaşındaki kızını ve 53 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'O sözleri duyunca cinnet getirdim'

Ankara'da kızını ve onun erkek arkadaşını silahla öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı. Olay yerine konuşmak için gittiğini söyleyen baba, 53 yaşındaki Ercan O.'nun kendisine küfür ettiği için cinnet getirerek cinayetleri işlediğini belirtti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 16:26

ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde çifte dehşet yaşandı. Mahalle muhtarı B.K., yaklaşık bir ay önce evden ayrılan 19 yaşındaki kızı Elif K'nin, evli olan 53 yaşındaki Ercan O. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Konuşmak için ikiliyle buluşan B.K., hem kızını hem de onun sevgilisini katletti.

19 yaşındaki kızını ve 53 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'O sözleri duyunca cinnet getirdim'

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ercan O. ile Elif K'nin cenazeleri olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırgan B.K. ise polise teslim oldu ve gözaltına alındı.

19 yaşındaki kızını ve 53 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'O sözleri duyunca cinnet getirdim'

KARISI ÖĞRENİNCE TERK ETMİŞ

Oruç'un kendisiyle birlikte aynı dükkanda kuaförlük yaptığı eşinin ise söz konusu ilişkiyi öğrendikten sonra Ercan O'yu terk ettiği ve evini ayırdığı öğrenildi. Vefat eden Elif K'nin ise bir markette çalıştığı aktarıldı. Öte yandan, Ercan O'nun yakınları ve eşi konuyla ilgili konuşmak istemediklerini ifade etti. Elif K'nn hamile olup olmadığının ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

19 yaşındaki kızını ve 53 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'O sözleri duyunca cinnet getirdim'

KÜFÜR EDİNCE CİNNET GETİRMİŞ

Saldırgan B.K.'nın ise yaptığı ilk savunmasında amacının kızıyla konuşmak olduğunu, olay yerine bu niyetle gittiğini, Ercan O'nun kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği belirtildi.

19 yaşındaki kızını ve 53 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'O sözleri duyunca cinnet getirdim'

"ELİNDE SİLAHI VARDI"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Kaan Taştan, "Silah sesleri duydum. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktım. Saldırganla karşılaştım. Elinde silahı vardı. Bana, ‘Sakın karışma namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum' dedi. Daha sonra da ileriye doğru yürümeye başladı. Olayın olduğu yere geldim. Bir erkek ve bir kadın kanlar içerisinde yatıyordu. Adam hareketsizdi. Kadın biraz hareket edebiliyordu. Sağlık ekiplerini aradık. O sırada kadın da öldü. Kadının babası gelip ikisini de öldürmüş. Burası ölen adamım eviydi. Adam kadınla bu evde yaşıyormuş. Babası da bu durumu kabullenememiş ve ikisini de öldürmüş. Kadının hamile olduğu söyleniyor" dedi.

19 yaşındaki kızını ve 53 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'O sözleri duyunca cinnet getirdim'

"ÇOK FAZLA KAN VARDI"

Komşulardan Ebubekir Aydın ise "Birkaç el silah sesi duydum. Birilerinin öldürüldüğünü söylediler. Geldiğimde adamla kadını yerde yan yana gördüm. Namus cinayeti olduğunu söylediler. Saldırganın vurduğu adam o anda hayatını kaybetmiş. Çok fazla kan vardı. Ensesinden vurulmuştu. Yanındaki kız vurulmamak için çabalamış biraz. Ortam çok kalabalıktı" diye konuştu.

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ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#mamak
#Elif K
#B.k.
#Ercan O
#3. Sayfa
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