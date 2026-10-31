Android telefonları kullanılamaz hale getiren 'Ölüm SMS'i ortaya çıktı!

Güvenlik araştırmacısı Mark Blaszczyk, Android 12 ve üzeri işletim siste mine sahip telefonları etkileyen kritik bir güvenlik açığı ortaya çıkardı. "Ölüm SMS'i" (SMS of Death) olarak adlandırılan açık, cihazın telefon altyapısının özel olarak kurgulanmış bir WAP Push SMS mesajını doğru şekilde işleyememesinden kaynaklanıyor.

Kullanıcılara gelen zararlı mesaj, gelen kutusunda görünmek yerine Android işletim sistemi tarafından arka planda işlenmeye çalışılıyor. Bu da telefon görüşmelerinin aniden kesilmesine ve cihazın hücresel servisi durdurmasına yol açan bir hatayı tetikliyor. Benzer formattaki mesajların art arda alınması halinde cihaz tamamen kullanılamaz hale geliyor. Çöken telefonu kurtarmak için ise teknik destek gerekiyor.

SİZ HİÇBİR ŞEY YAPMADAN TELEFONUNUZ KİLİTLENEBİLİR

Araştırmacının aktardığına göre, tehlikenin en korkutucu yanı kurbanın hiçbir şey yapmasına gerek kalmaması. Standart bir kimlik avı (phishing) saldırısı değil. Yani kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklaması gerekmiyor.

Yapılan testlerde sorunun Google Pixel ve Samsung Galaxy telefonlarında mevcut olduğu tespit edilse de Android 12 veya sonraki bir sürümü çalıştıran tüm cihazlar risk altında bulunuyor.

Google, güvenlik sorunu araştırmacılar tarafından mayıs ayında rapor edildiğinde iddiaları reddetmişti. Ancak Android mühendislik ekibi, Android 14 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlar için son ekim ayı güvenlik güncellemesiyle problemi düzeltti. Ancak daha eski telefonlar savunmasız kalmaya devam ediyor.

Mühendislerin geliştirdiği düzeltme yöntemi son derece basit bir prensiple çalışıyor. Sistem, potansiyel olarak zararlı 20 mesajdan birini tanıyor ve işlemeye çalışmak yerine mesajı anında siliyor.

Android 13 veya daha eski bir sürümle çalışan bir cihaza sahip olan kullanıcıların yapabileceği pek bir şey yok. Ancak daha güncel bir akıllı telefon kullananların, cihazlarının ayarlar bölümünden Google'ın ekim ayı güvenlik yamasını kontrol etmeleri ve güncellemeyi acilen yüklemeleri tavsiye ediliyor.