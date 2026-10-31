TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 16:06

Android telefonları kullanılamaz hale getiren 'Ölüm SMS'i ortaya çıktı!

Güvenlik araştırmacısı Mark Blaszczyk, Android 12 ve üzeri cihazları etkileyen ve telefonları çökerten "Ölüm SMS'i" adlı güvenlik açığı keşfetti. Kullanıcı bir şey yapmadan arka planda çalışan zararlı mesaj, telefon görüşmelerini kesiyor ve cihazı tamamen kullanılamaz hale getiriyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Android telefonları kullanılamaz hale getiren 'Ölüm SMS'i ortaya çıktı!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 16:06

Güvenlik araştırmacısı Mark Blaszczyk, Android 12 ve üzeri işletim siste mine sahip telefonları etkileyen kritik bir güvenlik açığı ortaya çıkardı. "Ölüm SMS'i" (SMS of Death) olarak adlandırılan açık, cihazın telefon altyapısının özel olarak kurgulanmış bir WAP Push SMS mesajını doğru şekilde işleyememesinden kaynaklanıyor.

Kullanıcılara gelen zararlı mesaj, gelen kutusunda görünmek yerine Android işletim sistemi tarafından arka planda işlenmeye çalışılıyor. Bu da telefon görüşmelerinin aniden kesilmesine ve cihazın hücresel servisi durdurmasına yol açan bir hatayı tetikliyor. Benzer formattaki mesajların art arda alınması halinde cihaz tamamen kullanılamaz hale geliyor. Çöken telefonu kurtarmak için ise teknik destek gerekiyor.

Android telefonları kullanılamaz hale getiren 'Ölüm SMS'i ortaya çıktı!

SİZ HİÇBİR ŞEY YAPMADAN TELEFONUNUZ KİLİTLENEBİLİR

Araştırmacının aktardığına göre, tehlikenin en korkutucu yanı kurbanın hiçbir şey yapmasına gerek kalmaması. Standart bir kimlik avı (phishing) saldırısı değil. Yani kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklaması gerekmiyor.

Yapılan testlerde sorunun Google Pixel ve telefonlarında mevcut olduğu tespit edilse de Android 12 veya sonraki bir sürümü çalıştıran tüm cihazlar risk altında bulunuyor.

Google, güvenlik sorunu araştırmacılar tarafından mayıs ayında rapor edildiğinde iddiaları reddetmişti. Ancak Android mühendislik ekibi, Android 14 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlar için son ekim ayı güvenlik güncellemesiyle problemi düzeltti. Ancak daha eski telefonlar savunmasız kalmaya devam ediyor.

Mühendislerin geliştirdiği düzeltme yöntemi son derece basit bir prensiple çalışıyor. Sistem, potansiyel olarak zararlı 20 mesajdan birini tanıyor ve işlemeye çalışmak yerine mesajı anında siliyor.

Android 13 veya daha eski bir sürümle çalışan bir cihaza sahip olan kullanıcıların yapabileceği pek bir şey yok. Ancak daha güncel bir akıllı telefon kullananların, cihazlarının ayarlar bölümünden Google'ın ekim ayı güvenlik yamasını kontrol etmeleri ve güncellemeyi acilen yüklemeleri tavsiye ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk devletlerinin ortak uydusu için tarih belli oldu: İşte özellikleri
Apple, Türkiye'de Mac ve MacBook Pro modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar
ETİKETLER
#samsung galaxy
#Android 12
#Google Pixel
#Mark Blaszczyk
#Ölüm Sms'i
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.