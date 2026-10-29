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Apple, Türkiye'de Mac ve MacBook Pro modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 16:01
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1
Apple, Türkiye'de Mac ve MacBook Pro modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye pazarında satışa sunduğu tüm Mac modellerinin fiyatlarını artırdı. Zam kararının ardından MacBook Air, Mac Neo, Mac mini ve Mac Studio serilerinin güncel etiketleri belli oldu.

2
Apple, Türkiye'de Mac ve MacBook Pro modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

En yüksek fiyat artışı, MacBook Pro 16 modelinde görüldü. Daha önce 194.999 TL’den satışa sunulan modelin yeni fiyatı 209.999 TL oldu. Mac Studio M5 Ultra’nın fiyatı ise 369.999 TL’den 384.999 TL’ye yükseldi.

3
Apple, Türkiye'de Mac ve MacBook Pro modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Apple, Türkiye'deki tüketicilere sunduğu Mac bilgisayar serisinin tamamında fiyat artışına gitti. Uygulanan son tarife değişikliğiyle birlikte MacBook Air, Mac Neo, Mac mini ve Mac Studio cihazlarının satış etiketleri yukarı yönlü revize edildi.

4
Apple, Türkiye'de Mac ve MacBook Pro modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Mac modellerine gelen zammın ardından oluşan güncel fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

  • MacBook Neo 256 GB: 49.999 TL (Eski fiyatı: 45.999 TL)
  • MacBook Neo 512 GB: 56.499 TL (Eski fiyatı: 52.249 TL)
  • MacBook Air 13: 89.999 TL (Eski fiyatı: 84.999 TL)
  • MacBook Air 15: 99.999 TL (Eski fiyatı: 94.999 TL)
  • MacBook Pro 16: 209.999 TL (Eski fiyatı: 194.999 TL)
  • Mac mini 256 GB: 62.499 TL (Eski fiyatı: 59.999 TL)
  • Mac mini M5 Pro: 119.999 TL (Eski fiyatı: 114.999 TL)
  • Mac Studio M4 Max 512 GB: 174.999 TL (Eski fiyatı: 167.999 TL)
  • Mac Studio M5 Ultra: 384.999 TL (Eski fiyatı: 369.999 TL)

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