Apple, Türkiye'de Mac ve MacBook Pro modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye pazarında satışa sunduğu tüm Mac modellerinin fiyatlarını artırdı. Zam kararının ardından MacBook Air, Mac Neo, Mac mini ve Mac Studio serilerinin güncel etiketleri belli oldu.
En yüksek fiyat artışı, MacBook Pro 16 modelinde görüldü. Daha önce 194.999 TL’den satışa sunulan modelin yeni fiyatı 209.999 TL oldu. Mac Studio M5 Ultra’nın fiyatı ise 369.999 TL’den 384.999 TL’ye yükseldi.
Apple, Türkiye'deki tüketicilere sunduğu Mac bilgisayar serisinin tamamında fiyat artışına gitti. Uygulanan son tarife değişikliğiyle birlikte MacBook Air, Mac Neo, Mac mini ve Mac Studio cihazlarının satış etiketleri yukarı yönlü revize edildi.
Mac modellerine gelen zammın ardından oluşan güncel fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor: