Apple, Türkiye'de Mac ve MacBook Pro modellerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

En yüksek fiyat artışı, MacBook Pro 16 modelinde görüldü. Daha önce 194.999 TL’den satışa sunulan modelin yeni fiyatı 209.999 TL oldu. Mac Studio M5 Ultra’nın fiyatı ise 369.999 TL’den 384.999 TL’ye yükseldi.