Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Kira sözleşmesinin bitmesi tahliye için yeterli değil: İşte yasal haklar

"EV SAHİBİ KANUNDAKİ ŞARTLARI YERİNE GETİRERK TAHLİYE TALEBİNDE BULUNABİLİR"

Ev sahibi kiracıyı istediği zaman evden çıkarabilir mi?

Av. Gizem Gonce: "Ev sahibinin, kiracısını istediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeden evden çıkarma hakkı bulunmuyor. Türk Borçlar Kanunu'na göre konut kiralarında tahliye, kanunda belirtilen nedenlerin varlığına ve ilgili yasal usullere uyulmasına bağlıdır.

Kira sözleşmesinin süresinin dolması da tek başına tahliye için yeterli değildir. Ev sahibi, kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tahliye talebinde bulunabilir. Kiracının evi boşaltmaması durumunda ise somut olayın niteliğine göre yasal takip veya dava yoluna başvurulması gerekebilir."