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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 05:02

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı

İstanbul'da gece saatlerinde arızalanan 139 metrelik gemi Kanlıca açıklarına demir attı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 05:02

'nda seyir halinde olan  Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi arızalandı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken arızalanan 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı, arızanın giderilmesinin ardından trafik normale döndü.
Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi arızalandı.
Arızalanan gemi Karadeniz'e çıkışı sırasında Kanlıca açıklarına demir attı.
Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Gemideki arıza ekiplerin müdahalesiyle giderildi.
Arızanın giderilmesinin ardından gemi, kurtarma römorkörü refakatinde seyrine devam etti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Karadeniz'e çıkışı sırasında makine arızası yapan gemi Kanlıca açıklarına demir attı. Yaşanan gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı

GEMİDEKİ ARIZA GİDERİLDİ

Gemideki arıza bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle giderildi. Arızanın giderilmesinin ardından yeniden hareket eden gemi, 'ne ait kurtarma römorkörü refakatinde seyrine devam etti. 

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı

Bir süredir çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin normal seyrine dönmesi bekleniyor.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı
ETİKETLER
#İstanbul Boğazı
#kıyı emniyeti genel müdürlüğü
#Kanlıca
#Alisuvar Mammadov
#Saint Kitts Ve Nevis
#Gündem
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