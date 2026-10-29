İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi arızalandı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken arızalanan 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı, arızanın giderilmesinin ardından trafik normale döndü. Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi arızalandı. Arızalanan gemi Karadeniz'e çıkışı sırasında Kanlıca açıklarına demir attı. Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Gemideki arıza ekiplerin müdahalesiyle giderildi. Arızanın giderilmesinin ardından gemi, kurtarma römorkörü refakatinde seyrine devam etti.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Karadeniz'e çıkışı sırasında makine arızası yapan gemi Kanlıca açıklarına demir attı. Yaşanan gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

GEMİDEKİ ARIZA GİDERİLDİ

Gemideki arıza bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle giderildi. Arızanın giderilmesinin ardından yeniden hareket eden gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü refakatinde seyrine devam etti.

Bir süredir çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin normal seyrine dönmesi bekleniyor.