İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı

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İstanbul
İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi arızalandı.
Karadeniz'e çıkışı sırasında makine arızası yapan gemi Kanlıca açıklarına demir attı. Yaşanan gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Gemideki arıza bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle giderildi. Arızanın giderilmesinin ardından yeniden hareket eden gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü refakatinde seyrine devam etti.
Bir süredir çift yönlü olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin normal seyrine dönmesi bekleniyor.