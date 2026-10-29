Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, milli takımı bıraktığını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaraylı Ismail Jakobs milli takıma veda etti Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, milli takımı bıraktığını açıkladı. Kararını Instagram hesabından duyuran 27 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerine odaklanmak, kendisine ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti. Senegal Milli Takımı formasını 33 kez giyen Jakobs, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da görev yapmıştı.

"UNUTULMAZ ANILAR HİÇ SİLİNMEYECEK"

Sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklama yapan Jakobs, "Milli takıma küçük bir çocuk olarak geldim ve buradan bir erkek olarak ayrılıyorum. Unutulmaz anılar, ömürlük dostluklar ve içimden hiç silinmeyecek bir minnettarlıkla." ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜME VE AİLEME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Yeni bir sayfa açtığını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok değerli ve bazı anlar asla geri gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

33 kez ülkesinin formasını giyen tecrübeli oyuncu, Senegal Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.