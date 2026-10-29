TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 01:55

Galatasaraylı Ismail Jakobs milli takıma veda etti

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, milli takım kariyerini noktalama kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcu, erken vedanın gerekçesini "Kulüp kariyerime ve aileme daha fazla zaman ayırmak istiyorum" sözleriyle açıkladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaraylı Ismail Jakobs milli takıma veda etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 01:55

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, milli takımı bıraktığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaraylı Ismail Jakobs milli takıma veda etti

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, milli takımı bıraktığını açıkladı.
Kararını Instagram hesabından duyuran 27 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerine odaklanmak, kendisine ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti.
Senegal Milli Takımı formasını 33 kez giyen Jakobs, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da görev yapmıştı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

"UNUTULMAZ ANILAR HİÇ SİLİNMEYECEK"

Sosyal medya platformu hesabından açıklama yapan Jakobs, "Milli takıma küçük bir çocuk olarak geldim ve buradan bir erkek olarak ayrılıyorum. Unutulmaz anılar, ömürlük dostluklar ve içimden hiç silinmeyecek bir minnettarlıkla." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Ismail Jakobs milli takıma veda etti

"KULÜBÜME VE AİLEME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Yeni bir sayfa açtığını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok değerli ve bazı anlar asla geri gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı Ismail Jakobs milli takıma veda etti

33 kez ülkesinin formasını giyen tecrübeli oyuncu, Senegal Milli Takımı formasıyla 2026 'nda görev yapmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Aleksey Batrakov şoku! Avrupa devleri peşine düştü
ETİKETLER
#galatasaray
#ınstagram
#Futbol
#fıfa dünya kupası
#İsmail Jakobs
#Senegal Milli Takımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.