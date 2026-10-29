Galatasaraylı Ismail Jakobs milli takıma veda etti

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İstanbul
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, milli takımı bıraktığını duyurdu.
Sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklama yapan Jakobs, "Milli takıma küçük bir çocuk olarak geldim ve buradan bir erkek olarak ayrılıyorum. Unutulmaz anılar, ömürlük dostluklar ve içimden hiç silinmeyecek bir minnettarlıkla." ifadelerini kullandı.
Yeni bir sayfa açtığını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok değerli ve bazı anlar asla geri gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
33 kez ülkesinin formasını giyen tecrübeli oyuncu, Senegal Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.