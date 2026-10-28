Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki ldier görüşmede bölgesel ve küresel konuların yanında ülkelerinin ilişkisi üzerinde de durdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 2027'de 100. yıl dönümüne girecek olan Türkiye ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğine her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.
Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti.