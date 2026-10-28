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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 22:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'la süren gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşı gündeme gelirken Erdoğan'ın Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 22:14

Cumhurbaşkanı ile Başkanı arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki ldier görüşmede bölgesel ve küresel konuların yanında ülkelerinin ilişkisi üzerinde de durdu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, 2027'de 100. yıl dönümüne girecek Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri takip ettiklerini ve sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi çalışmalarına destek vermeye hazır olduğu aktarıldı.
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için başarı temennisinde bulundu.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 2027'de 100. yıl dönümüne girecek olan ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğine her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

HÜRMÜZ BOĞAZI VE YEMEN İÇİN MEKKE İTTİFAKI VURGUSU 

Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti.

 

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#erdoğan
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#Türkiye
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#hürmüz boğazı
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