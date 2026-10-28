Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i taşıyan uçak saat 16.30 sıralarında Ankara Havalimanına iniş yaptı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

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HABERİN ÖZETİ Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede ilişkilerin 5 alanda geliştirilmesi vurgulandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı ve iki lider baş başa ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Tokayev'i taşıyan uçak saat 16.30 sıralarında Ankara Havalimanına iniş yaptı ve Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere ilişkileri her alanda ileriye taşıyacak adımlarla güçlendireceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Daha sonra Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket eden Tokayev'in içinde bulunduğu makam aracını Külliye'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Tokayev'e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

LİDERLER VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Erdoğan ve Tokayev baş başa görüştü. İki Cumhurbaşkanı, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da hazır bulundu.

2 ÜLKE İLİŞKİLERİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK ADIMLAR ATILACAK

Görüşmelerle ilgili İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan’ın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerini ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendireceğimizi belirtti.

ERDOĞAN'DAN TOKAYEV'E COP31 DAVETİ

Cumhurbaşkanımız ülkemizin Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisimize kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğimizi, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanımız ayrıca, Tokayev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti."