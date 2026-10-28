Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı

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İstanbul
İspanya’dan gelen acı haber tüm dünyayı derinden sarstı. Toledo şehri yakınlarında iki yüksek hızlı tren çarpıştı. Feci kazada can kaybı her saat artıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından İspanya'da meydana gelen tren kazası nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Dost İspanya’da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyor, İspanya halkına ve hükûmetine Türkiye’nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum"