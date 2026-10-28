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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:17

’dan gelen acı haber tüm dünyayı derinden sarstı. Toledo şehri yakınlarında iki yüksek hızlı tren çarpıştı. Feci kazada can kaybı her saat artıyor. 

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığını ve İspanya halkına dayanışma mesajı gönderdiğini belirtti.
Erdoğan, dost İspanya'da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını Türkiye ve milletim adına yürekten paylaştığını belirtti.
İspanya halkına ve hükûmetine Türkiye'nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderdiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı da sosyal medya hesabından İspanya'da meydana gelen nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

 "ACISINI ÜLKEM VE MİLLETİM ADINA YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM"

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dost İspanya’da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyor, İspanya halkına ve hükûmetine Türkiye’nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum"

https://x.com/RTErdogan/status/2115445617958813869

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#erdoğan
#İspanya
#tren kazası
#Gündem
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