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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:22

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı! Vagonlar yamaçtan düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonların yamaçtan yuvarlandığı belirtildi. Olayda 46 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:22

'da sabah yerel saatle 08:54'te (TSİ 10:54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonların yamaçtan yuvarlandığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı! Vagonlar yamaçtan düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İspanya'da Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı trenin çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, Madrid'den Sevilla'ya giden Renfe treni ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait trenin çarpışmasıyla yerel saatle 08:54'te meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar yamaçtan yuvarlandı.
Kaza nedeniyle Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.
İspanyol basını kazanın insan hatasına işaret ettiğini ileri sürdü.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kaza karşısında dehşete düştüğünü ve ilgili idarelerin koordinasyon içinde çalıştığını açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı! Vagonlar yamaçtan düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı! Vagonlar yamaçtan düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

EN AZ 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanyol basınındaki haberlerde, görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini bildirdi. 

Kazada 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
 

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı! Vagonlar yamaçtan düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

İspanyol basını, kazanın insan hatasına işaret ettiğini ileri sürdü.

Sosyal medyada kazaya ilişkin yayınlanan görüntülerde, uzun demir bir parçanın trenin tavan kısmından çıktığı görüldü. 

BAŞBAKAN SANCHEZ: DEHŞETE DÜŞTÜM

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, meydana gelen kazanın ardından "dehşete düştüğünü" açıkladı.

Acil durum ekiplerinin kazadan etkilenen kişilere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla sahada çalıştığını belirten Sanchez, ilgili tüm idarelerin koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade etti.

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı! Vagonlar yamaçtan düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sanchez, "Toledo'da meydana gelen tren kazası karşısında dehşete düştüm. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ve Kastilya-La Mancha Bölge Başkanı Emiliano García-Page ile sürekli iletişim halindeyim" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#İspanya
#Toledo
#Los Yebenes
#Renfe
#Iryo
#Dünya
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