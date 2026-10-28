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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:36

Maskeli, silahlı kişiler genç kızı böyle kaçırdı! Yerini bildirene para ödülü verilecek

Kolombiya'da filmleri aratmayan bir kaçırma olayı yaşandı. 19 yaşındaki Lizeth Alejandra Castaño Montes, fırını açmaya çalıştığı sırada maskeli ve silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın yerini bildirenlere 30 milyon Kolombiya pesosu yani yaklaşık 345 bin TL ödül verileceği açıklandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:36

'da sabah saatlerinde bir fırının açılışı sırasında 19 yaşındaki Lizeth Alejandra Castaño Montes kaçırıldı. Genç kız, iş yerini açmaya çalışırken, bir araçta maskeli ve silahlı kişiler indi. Yan dükkanda bulunan kişilerin müdahale etmemesi için bir kişi silahını onlara doğru doğrulturken bir başka kişi genç kızı alıkoydu. Genç kızı, araca bindiren saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. 

Maskeli, silahlı kişiler genç kızı böyle kaçırdı! Yerini bildirene para ödülü verilecek

GENÇ KIZIN YERİNİ SÖYLEYENE PARA ÖDÜLÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polise haber verildi, arama çalışmaları başladı. Yetkililer, kadının nerede olduğunun belirlenmesine yardımcı olacak bilgiler için 30 milyon Kolombiya pesosu yani yaklaşık 475 bin TL para ödülü verileceğini duyurdu. 

Maskeli, silahlı kişiler genç kızı böyle kaçırdı! Yerini bildirene para ödülü verilecek

Kadının akıbetiyle ilgili belirsizlik sürerken, kaçırılma olayının faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÖZEL EKİPLER BÖLGEDE

, ve kaçırılma olaylarıyla mücadele eden özel ekipler bölgede arama çalışmalarını genişletti. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirlemek amacıyla çevre yerleşimlerde de kontroller artırıldı.

Maskeli, silahlı kişiler genç kızı böyle kaçırdı! Yerini bildirene para ödülü verilecek

İlk açıklamalara göre kaçıran kişiler henüz aileyle iletişime geçerek fidye talebinde bulunmadı.

Olayın nedeni ve faillerin kimliği araştırılıyor.

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#polis
#Ordu
#kolombiya
#Lizeth Alejandra Castaño Montes
#Kolombiya Pesosu
#Dünya
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