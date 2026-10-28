Maskeli, silahlı kişiler genç kızı böyle kaçırdı! Yerini bildirene para ödülü verilecek

Kolombiya'da sabah saatlerinde bir fırının açılışı sırasında 19 yaşındaki Lizeth Alejandra Castaño Montes kaçırıldı. Genç kız, iş yerini açmaya çalışırken, bir araçta maskeli ve silahlı kişiler indi. Yan dükkanda bulunan kişilerin müdahale etmemesi için bir kişi silahını onlara doğru doğrulturken bir başka kişi genç kızı alıkoydu. Genç kızı, araca bindiren saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

GENÇ KIZIN YERİNİ SÖYLEYENE PARA ÖDÜLÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polise haber verildi, arama çalışmaları başladı. Yetkililer, kadının nerede olduğunun belirlenmesine yardımcı olacak bilgiler için 30 milyon Kolombiya pesosu yani yaklaşık 475 bin TL para ödülü verileceğini duyurdu.

Kadının akıbetiyle ilgili belirsizlik sürerken, kaçırılma olayının faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÖZEL EKİPLER BÖLGEDE

Polis, ordu ve kaçırılma olaylarıyla mücadele eden özel ekipler bölgede arama çalışmalarını genişletti. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirlemek amacıyla çevre yerleşimlerde de kontroller artırıldı.

İlk açıklamalara göre kaçıran kişiler henüz aileyle iletişime geçerek fidye talebinde bulunmadı.

Olayın nedeni ve faillerin kimliği araştırılıyor.