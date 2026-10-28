TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:09

Saldırının mağduru gibi davranarak tazminat almaya çalıştı! Avustralya'daki olayda yakayı ele verdi

Avustralya'da geçen yıl Sydney şehrinde meydana gelen saldırının mağduru gibi davranan bir kişi bu şekilde tazminat kazanmaya çalıştı. Mahkemede gerçekler ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Saldırının mağduru gibi davranarak tazminat almaya çalıştı! Avustralya'daki olayda yakayı ele verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:09

'nın şehrinde geçen yıl Hanuka kutlamaları sırasında gerçekleşen saldırının mağduru gibi davranan bir kişi, "finansal kazanç sağlamak için yanlış belge yayma" ve "polis incelemesine yol açan yanlış beyan" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

Saldırının mağduru gibi davranarak tazminat almaya çalıştı! Avustralya'daki olayda yakayı ele verdi

TAZMİNATI ALMAYA ÇALIŞTI

İddianamede, ismi açıklanmayan şahsın 14 Aralık 2025'teki saldırıda yaralandığı yönünde yalan beyanda bulunduğu ve bu şekilde saldırı kurbanlarına verilen tazminatı almaya çalıştığı aktarıldı.

Şahıs, 18 Kasım'da mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

AVUSTRALYA'DAKİ SALDIRIDA NE OLMUŞTU?

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Saldırının mağduru gibi davranarak tazminat almaya çalıştı! Avustralya'daki olayda yakayı ele verdi

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, saldırının terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Saldırının mağduru gibi davranarak tazminat almaya çalıştı! Avustralya'daki olayda yakayı ele verdi

Başbakan , saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu duyurmuştu.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla virajı alamadı evin içinden geçip metrelerce uçtu
Tır, uçağa çarptı! Şoför araca sıkıştı, Boeing'in burun ve iniş takımları hasar aldı
ETİKETLER
#Avustralya
#sydney
#Anthony Albanese
#Hanuka
#Bondi Plajı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.