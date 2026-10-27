Tır, uçağa çarptı! Şoför araca sıkıştı, Boeing'in burun ve iniş takımları hasar aldı

Brezilya'da bir tır, kontrolden çıktı ve akaryakıt istasyonunun bahçesinde sergilenen Boeing 727-200F tipi kargo uçağına çarptı. Tırın çarpmasıyla uçak yaklaşık 15 metre kadar geriye sürüklendi, burun ve iniş takımlarında ağır hasar oluştu.

TIR SÜRÜCÜSÜ RAHATSIZLANDI, HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Tırın 46 yaşındaki sürücüsünün seyir halinde rahatsızlandığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kontrolden çıkan araç, yolun karşı tarafına geçerek istasyonun bahçesine girdi ve burada sergilenen Boeing 727 tipi kargo uçağına çarptı.

Sürücü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, sürücü başından yaralandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili değerlendirmelerin sürmesi bekleniyor.