TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:53

Tır, uçağa çarptı! Şoför araca sıkıştı, Boeing'in burun ve iniş takımları hasar aldı

Brezilya'da tır, uçağa çarptı. Yol kenarında sergilenen Boeing 727-200F tipi kargo uçağı ağır hasar alırken tır sürücüsü araç içinde sıkıştı, kurtarıldıktan sonra acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:53

'da bir , kontrolden çıktı ve akaryakıt istasyonunun bahçesinde sergilenen Boeing 727-200F tipi kargo uçağına çarptı. Tırın çarpmasıyla uçak yaklaşık 15 metre kadar geriye sürüklendi, burun ve iniş takımlarında ağır hasar oluştu. 

Tır, uçağa çarptı! Şoför araca sıkıştı, Boeing'in burun ve iniş takımları hasar aldı

TIR SÜRÜCÜSÜ RAHATSIZLANDI, HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Tırın 46 yaşındaki sürücüsünün seyir halinde rahatsızlandığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kontrolden çıkan araç, yolun karşı tarafına geçerek istasyonun bahçesine girdi ve burada sergilenen Boeing 727 tipi kargo uçağına çarptı.

Tır, uçağa çarptı! Şoför araca sıkıştı, Boeing'in burun ve iniş takımları hasar aldı

Sürücü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Tır, uçağa çarptı! Şoför araca sıkıştı, Boeing'in burun ve iniş takımları hasar aldı

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, sürücü başından yaralandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. 

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili değerlendirmelerin sürmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Servetini elleriyle kazdı! Toprağın altından 10 milyon TL değerinde altın buldu
Dört büyük felakete dikkat çekildi ve halka çağrı yapıldı: Stok yapın!
ETİKETLER
#Brezilya
#akaryakıt istasyonu
#tır
#tır sürücüsü
#Kargo Uçağı
#Boeing 727
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.