Servetini elleriyle kazdı! Toprağın altından 10 milyon TL değerinde altın buldu

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İstanbul
Avustralya’da amatör olarak keşif yapan bir adam, metal dedektöründen gelen zayıf sinyali fark edince toprağı kazmaya karar verdi. Karşısına çıkan parçayı gören adam, hayatının şokunu yaşadı.
Zayıf sinyali ciddiye alan adam kazdığı toprağın altından tam 1 kilo 218 gram değerindeki üzerinde kuvars altın mineralleri olan bir parça buldu.
Yapılan incelemelerde parçanın yaklaşık 940 gramının saf altından oluştuğu belirlendi.
Altının piyasa değerinin 150 bin ila 160 bin dolar arasında olduğu hesaplandı. 27 Ekim 2026 itibarıyla dolar kurunun yaklaşık 49,8 TL olduğu dikkate alındığında, bu tutar 7 milyon 470 bin TL ile 7 milyon 968 bin TL'ye karşılık geliyor.
Bulduğu parçanın en nadir bulunanlardan olduğunu öğrenen adam, parçayı kuyumcuya satmayı planlıyor. Bu nedenle parçanın koleksiyoncuya satılması halinde fiyatının 200 bin dolara kadar yükselebileceği değerlendiriliyor.
Daha önceki aramalarında genellikle eski mermiler, çiviler, at nalları ve çeşitli metal parçaları bulan adam, bu kez karşısına çıkan parçanın devasa boyutunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Öte yandan yıllarca yaptığı aramalarda bazen hiçbir şey bulamadığını dile getiren keşifçi, altın aramak isteyenlere sabırlı olmalarını tavsiye etti.