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Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:09

Servetini elleriyle kazdı! Toprağın altından 10 milyon TL değerinde altın buldu

Avustralya’da yıllardır amatör şekilde keşif yapan bir kişi, sonunda istediğine ulaştı. Mount Stuart bölgesinde arayışa çıkan adam, toprağın altından gelen zayıf sinyali fark edip toprağı 10 santimetre kazarak bir servet buldu.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Servetini elleriyle kazdı! Toprağın altından 10 milyon TL değerinde altın buldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:09

’da amatör olarak keşif yapan bir adam, metal dedektöründen gelen zayıf sinyali fark edince toprağı kazmaya karar verdi. Karşısına çıkan parçayı gören adam, hayatının şokunu yaşadı.

HABERİN ÖZETİ

Servetini elleriyle kazdı! Toprağın altından 10 milyon TL değerinde altın buldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Avustralya'da amatör bir keşifçi, metal dedektörüyle toprağın altında 1 kilo 218 gram değerinde, yaklaşık 940 gramı saf altından oluşan nadir bir altın parçası buldu.
Bulunan altın parçası, kuvars altın mineralleri içeriyor.
Parçanın piyasa değeri 150 bin ila 160 bin dolar arasında hesaplanıyor, bu da yaklaşık 7 milyon 470 bin TL ile 7 milyon 968 bin TL'ye denk geliyor.
Parçanın koleksiyoncuya satılması halinde fiyatının 200 bin dolara kadar yükselebileceği değerlendiriliyor.
Keşifçi, daha önceki aramalarında genellikle eski mermiler, çiviler ve at nalları gibi metal parçaları bulduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Servetini elleriyle kazdı! Toprağın altından 10 milyon TL değerinde altın buldu

1 KİLOGRAM ALTIN ÇIKTI

Zayıf sinyali ciddiye alan adam kazdığı toprağın altından tam 1 kilo 218 gram değerindeki üzerinde kuvars mineralleri olan bir parça buldu. 
Yapılan incelemelerde parçanın yaklaşık 940 gramının saf altından oluştuğu belirlendi.
Altının piyasa değerinin 150 bin ila 160 bin arasında olduğu hesaplandı. 27 Ekim 2026 itibarıyla dolar kurunun yaklaşık 49,8 TL olduğu dikkate alındığında, bu tutar 7 milyon 470 bin TL ile 7 milyon 968 bin TL'ye karşılık geliyor.

Servetini elleriyle kazdı! Toprağın altından 10 milyon TL değerinde altın buldu

NADİR BULUNAN ALTIN KÜLÇESİ

Bulduğu parçanın en nadir bulunanlardan olduğunu öğrenen adam, parçayı kuyumcuya satmayı planlıyor. Bu nedenle parçanın koleksiyoncuya satılması halinde fiyatının 200 bin dolara kadar yükselebileceği değerlendiriliyor.

20 YILDA BİR İLK

Daha önceki aramalarında genellikle eski mermiler, çiviler, at nalları ve çeşitli metal parçaları bulan adam, bu kez karşısına çıkan parçanın devasa boyutunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. 
Öte yandan yıllarca yaptığı aramalarda bazen hiçbir şey bulamadığını dile getiren keşifçi, altın aramak isteyenlere sabırlı olmalarını tavsiye etti. 
 

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ETİKETLER
#altın
#Avustralya
#Dolar
#kuyumcu
#Keşifçi
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