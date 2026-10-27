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Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:49

Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

Kilo vermek için en sık başvurulan yöntemlerden biri de yürüyüş yapmak ve beslenme düzenini değiştirmek oluyor. Özellikle de spor salonlarına gitmeye vakti olmayan kişiler kilo kontrolünü sağlamak için yürüyüş yapmak daha mantıklı oluyor. Son zamanlarda da yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerektiği araştırılmaya başlandı. Öyleyse yürüyüşle birlikte 1 haftada uygulanabilir sade diyet listeleri nelerdir? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:49

sürecinde en sık tercih edilen oluyor. Özellikle de kilo vermek için uğraşan kişiler spor yapamıyor ya da vakit bulamıyorlarsa yürüyüşle kilo vermek daha kolay bir hale geliyor. Ayrıca yanında uygulanabilir sade listeleri merak edilerek araştırılıyor.

  • Kişilerin başlangıç seviyelerine göre 7 bin ila 10 bin arasında hareket etmesi gerekiyor.
  • Yürüyüş yapanların ilk 30 dakika tempolu bir yürüyüş yapması gerekiyor.
  • Dengeli beslenmenin yanı sıra porsiyon kontrolü de uygulanması gerekiyor.
  • Kilo verme sürecinde protein kontrolü de önemli bir noktada duruyor.
  • Günlük olarak düzenli ve sürdürebilir bir yürüyüş yapılması gerekiyor.
Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

YÜRÜYÜŞLE KİLO VERMEK İÇİN GÜNDE KAÇ ADIM ATMAK GEREKİYOR?

Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri olan günlük kaç bin adımın atılıp atılmadığı oluyor. Ancak bu nokta da kesin bir sayı bulunmuyor. Sadece günlük olarak 7 binden başlayıp 10 bin adım ilk etaplarda yapılması gereken yürüyüş oluyor.

Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

Tabi burada yaş, kilo ve mevcut fiziksel aktivite düzeyi, sağlık durumu ve beslenme alışkanlıkları gibi durumlar kilo verme sürecini de büyük ölçüde de etki ediyor. Ancak genel kanı kesinlikle 7 bin ila 10 bin adım arasında oluyor.

Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

Kişinin kendini çok zorlamadan kolay bir şekilde 7 binden başlayıp 10 bine kadar çıkması daha mantıklı bir hareket oluyor. Ancak diyelim ki siz çok az hareket eden biriyseniz 10 bin adım sizler için daha iyi olacaktır. Her hafta hafif hafif artışlar yapabilirsiniz.

Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

Burada en önemli olan sadece adım sayısı değil. Yürüyüşün temposu da ön plana çıkıyor. Ortalama 30 dakika bir yürüyüş sağlıklı kilo vermek isteyen herkesin yapması gereken yürüyüşlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

KİLO VERMEK İÇİN KAÇ DAKİKA YETERLİ OLUYOR?

Yürüyüşle kilo vermek isteyen kişiler genellikle 15 ya da 20 dakikalık bir yürüyüşle kolay bir şekilde yeterli gelebilir. Ancak fiziksel dayanıklığınız attığı zaman 30 ya da 45 dakikaya kadar süreyi çıkartabilirsiniz.

Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

Özellikle de sürekli oturan ve masa başı çalışan kişiler için kısa kısa yürüyüşler ya da molalar fayda sağlayabilir. Kısa mesafe bile olsa evine yürüyerek gitmek de günlük hareketi artırdığından kolay bir şekilde yürüyüşe uyum sağlamanıza yardımcı olur.

Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

1 HAFTADA UYGULANABİLİR SADE DİYET LİSTESİ!

ÖğünMenü
Kahvaltı
  • 3 yemek kaşığı lor peynirli salata (kırmızı kapya biber, maydanoz, 2 adet ceviz, 2 kiraz domates)
  • 1 dilim tam buğday ekmeği
  • 1 fincan yeşil çay
Ara Öğün
  • Sade Türk kahvesi
  • 5 adet çiğ badem
Öğlen
  • Izgara tavuklu salata
  • 1 kase yoğurt
  • 1 tane wasa
Ara Öğün
  • 1 adet yeşil elma
  • 1 su bardağı kefir
Akşam
  • 1 kase çorba
  • 8 yemek kaşığı kabak sote
  • 1 dilim tam buğday ekmeği
ETİKETLER
#kilo verme
#yürüyüş
#diyet listesi
#Adım Sayısı
#Diyet
#Protein Kontrolü
#Mavi Kadin
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