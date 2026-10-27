Yürüyüşle kilo vermek için günde kaç adım atmak gerekiyor? 1 haftada uygulanabilir sade diyet listesi!

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UYGULAMALAR
İstanbul
Kilo verme sürecinde en sık tercih edilen yürüyüş oluyor. Özellikle de kilo vermek için uğraşan kişiler spor yapamıyor ya da vakit bulamıyorlarsa yürüyüşle kilo vermek daha kolay bir hale geliyor. Ayrıca yanında uygulanabilir sade diyet listeleri merak edilerek araştırılıyor.
Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri olan günlük kaç bin adımın atılıp atılmadığı oluyor. Ancak bu nokta da kesin bir sayı bulunmuyor. Sadece günlük olarak 7 binden başlayıp 10 bin adım ilk etaplarda yapılması gereken yürüyüş oluyor.
Tabi burada yaş, kilo ve mevcut fiziksel aktivite düzeyi, sağlık durumu ve beslenme alışkanlıkları gibi durumlar kilo verme sürecini de büyük ölçüde de etki ediyor. Ancak genel kanı kesinlikle 7 bin ila 10 bin adım arasında oluyor.
Kişinin kendini çok zorlamadan kolay bir şekilde 7 binden başlayıp 10 bine kadar çıkması daha mantıklı bir hareket oluyor. Ancak diyelim ki siz çok az hareket eden biriyseniz 10 bin adım sizler için daha iyi olacaktır. Her hafta hafif hafif artışlar yapabilirsiniz.
Burada en önemli olan sadece adım sayısı değil. Yürüyüşün temposu da ön plana çıkıyor. Ortalama 30 dakika bir yürüyüş sağlıklı kilo vermek isteyen herkesin yapması gereken yürüyüşlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Yürüyüşle kilo vermek isteyen kişiler genellikle 15 ya da 20 dakikalık bir yürüyüşle kolay bir şekilde yeterli gelebilir. Ancak fiziksel dayanıklığınız attığı zaman 30 ya da 45 dakikaya kadar süreyi çıkartabilirsiniz.
Özellikle de sürekli oturan ve masa başı çalışan kişiler için kısa kısa yürüyüşler ya da molalar fayda sağlayabilir. Kısa mesafe bile olsa evine yürüyerek gitmek de günlük hareketi artırdığından kolay bir şekilde yürüyüşe uyum sağlamanıza yardımcı olur.
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