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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 13:58

Tatlı krizlerine fit çözüm! Yulafla yapılan tiramisu topları

Siz de diyette olduğunuz süreçte tatlı krizlerinize fit bir çözüm arayışındaysanız, yulafla yapılan tiramisu topları tarifini kesinlikle denemelisiniz. Şekersiz ve unsuz yulaflı tiramisu topları tarifini sizlerle paylaşıyorum. Dilerseniz kahve yanına dilerseniz de çayın yanına kolayca yapabileceğiniz bu fit tatlıya bayılacaksınız. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Tatlı krizlerine fit çözüm! Yulafla yapılan tiramisu topları
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 13:58

Şekersiz ve unsuz bir fit tatlı arayışındaysanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim yulaflı tiramisu toplarına kesinlikle bir şans vermelisiniz. Siz de benim gibi sürecindeyseniz ve tatlı ihtiyacınızı bastırmak istiyorsanız, hem pratik hem de lezzetli bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Benim de son zamanlarda çayın ve kahvenin yanına yaptığım yulaflı tiramisu toplarını diyet listenize eklemelisiniz. Tatlı isteğinizi bastıracak, kolay ve lezzetli yulaflı tiramisu topları tarifini sizlerle paylaşıyorum. Yulaf unu, labne peyniri, ve kahvenin bir araya geldiği bu tarifi adım adım anlatıyorum. Peki, yulaflı tiramisu topları nasıl yapılır? İşte tatlı krizlerine fit çözüm yulafla yapılan tiramisu topları...

TATLI KRİZLERİNE FİT ÇÖZÜM!

Benim de diyette olduğum bu süreçte sıklıkla merak ettiğim tarifler arasında tatlı krizlerime çözüm olacak fit tarifler yer aldı. Özellikle fit tatlı arayışında unsuz ve şekersiz olmasına dikkat ettim. Tatlı isteğimi bastırmak için pratik ve lezzetli tariflere yöneldim. Bu noktada yulafla yapılan tiramisu toplarıyla tanıştım. Pişirme gerektirmeden hazırlanabilen bu lezzetin özellikle ve çayın yanına oldukça güzel bir alternatif olduğunu keşfettim.

Tatlı krizlerine fit çözüm! Yulafla yapılan tiramisu topları

Yulaf unu, labne peyniri, bal ve kahvenin bir araya geldiği bu tarif tatlı krizlerime fit bir çözüm oldu. Üzeri ile kaplanan tiramisu toplarının özellikle kahve yanında fit bir alternatif arayanların ilgisini çektiğini gördüm. Uzun hazırlık süreci ya da fırına ihtiyaç duymadan elde edilen bu tatlı, evdeki birkaç temel malzemeyle hazırlanabiliyor.

Tatlı krizlerine fit çözüm! Yulafla yapılan tiramisu topları

Rafine şeker yerine balın kullanıldığı bu fit tatlı, tamamen şekersiz değildir. Ancak diyette olanlar için oldukça iyi bir seçenek olan bu fit lezzet, tatlı krizlerinizin kurtarıcısı olacak. Peki, yulaflı tiramisu topları nasıl yapılır? Tatlı isteğinizi bastıracak, kolay ve lezzetli yulaflı tiramisu topları tarifini sizlerle paylaşıyorum. Yulaf unu, labne peyniri, bal ve kahvenin bir araya geldiği bu tarifi adım adım anlatıyorum. İşte tatlı krizlerine fit çözüm yulafla yapılan tiramisu topları...

Tatlı krizlerine fit çözüm! Yulafla yapılan tiramisu topları

YULAFLA YAPILAN TİRAMİSU TOPLARI TARİFİ!

Malzemeler;

  • 1 su bardağı yulaf unu (veya robotta çekilmiş yulaf ezmesi)
  • 2 yemek kaşığı labne peyniri
  • 1,5 - 2 yemek kaşığı bal (damak tadınıza göre)
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve (yarım çay bardağı sıcak suda çözdürülmüş)

Üzeri için;

  • 1-2 yemek kaşığı kakao

Yanındaki krema için;

  • 2 yemek kaşığı labne + 1 tatlı kaşığı bal
Tatlı krizlerine fit çözüm! Yulafla yapılan tiramisu topları

Hazırlanışı;

  1. Granül kahveyi az sıcak suda çözdürüp ılınmaya bırakın.
  2. Bir karıştırma kabına yulaf ununu, labne peynirini, balı ve ılıyan kahveyi alıp spatula veya elinizle iyice yoğurun. Bu noktada kıvamı cıvık olursa biraz daha yulaf unu, kuru olursa çok az labne ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı dolapta 1 saat bekletin.
  3. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayarak toplar yapın.
  4. Hazırladığınız topları kakaoya bulayıp servis tabağına alın.
  5. İsterseniz yanında labne ve balı karıştırarak hazırlayacağınız dip sos/krema ile servis edin.

Püf Noktası: Yulaflı tiramisu toplarınızı buzdolabında 15-20 dakika dinlendirirseniz lezzeti ve kıvamı çok daha güzel oturur.

 

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ETİKETLER
#kahve
#bal
#kakao
#Diyet
#Labne Peyniri
#Yulaflı Tiramisu Topları
#Mavi Kadin
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