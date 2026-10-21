Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 19:00

Cennet hurmalı pudingle zayıflayın! Adeta bağırsakları motor gibi çalıştırır

Sonbahar ve kış aylarında tezgâhlarda yerini alan cennet hurması, doğal tatlı lezzetiyle sağlıklı tariflerde öne çıkıyor. Olgun cennet hurması ve kakao kullanılarak hazırlanan puding, rafine şeker eklemeden tatlı ihtiyacını karşılamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Lif içeriğiyle sindirim sistemini destekleyebilen bu tarif, dengeli beslenme programlarına da eklenebiliyor. Ancak tek başına kilo verdirmediğini ve bağırsak hareketlerini herkes için aynı şekilde etkilemediğini unutmamak gerekiyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Cennet hurmalı pudingle zayıflayın! Adeta bağırsakları motor gibi çalıştırır
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 19:00

Sonbahar ve kış mevsiminde sıkça tüketilen cennet hurması, kendine özgü tatlı aromasıyla pratik tatlı tariflerinde tercih ediliyor. Olgun meyve ve kakaoyla hazırlanan puding, ilave şeker kullanmadan tatlı ihtiyacını karşılamak isteyenler için alternatif sunuyor. İçerdiği lif sayesinde sindirim sisteminin normal işleyişine katkıda bulunabilen bu tarif, dengeli beslenme düzeninde yer alabiliyor. Ancak cennet hurmalı pudingin tek başına zayıflattığı ya da bağırsakları herkeste aynı şekilde çalıştırdığı düşünülmemeli.

CENNET HURMALI PUDİNGLE ZAYIFLAYIN 

Cennet hurmalı pudingin popülerleşmesinin nedenlerinden biri, az sayıda malzemeyle hazırlanabilmesi. Olgunlaşmış cennet hurmasının yumuşak dokusu, ile birleştiğinde puding benzeri bir kıvam oluşturuyor. Böylece tarifte şeker, krema veya yoğun miktarda yağ kullanmadan tatlıya benzer bir lezzet elde edilebiliyor.
Özellikle paketli tatlıları sık tüketen kişiler için meyve temelli tarifler farklı bir alternatif olabilir. Bununla birlikte, doğal malzemelerle hazırlanması bir yiyeceğin sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Porsiyon miktarı ve gün boyunca alınan toplam enerji, kilo kontrolünde önem taşıyor.

Cennet hurmalı pudingle zayıflayın! Adeta bağırsakları motor gibi çalıştırır

CENNET HURMASI BAĞIRSAKLARI NASIL DESTEKLİYOR?

Cennet hurması, lifi içeren meyveler arasında bulunuyor. Yeterli lif tüketimi, dışkı hacminin artmasına ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor. Bu nedenle liften zengin meyvelerin dengeli bir beslenme düzeninde yer alması, kabızlığın önlenmesine katkı sağlayabiliyor. Ancak bağırsakların daha hızlı çalışması yalnızca tek bir besine bağlı değil. Günlük su tüketimi, fiziksel aktivite, diğer besinlerden alınan lif miktarı ve kişinin sindirim sistemi sağlığı da bu süreçte etkili oluyor.

Cennet hurmalı pudingle zayıflayın! Adeta bağırsakları motor gibi çalıştırır

KİLO VERMEK İSTEYENLER NEDEN BU TARİFİ TERCİH EDİYOR?

Kilo vermenin temelinde, uzun vadede harcanan enerjinin alınan enerjiden fazla olması bulunuyor. Cennet hurmalı puding, şeker ilave edilmeden hazırlandığında yüksek şeker ve yağ içerebilen bazı hazır tatlılara alternatif oluşturabiliyor. Meyvenin içerdiği lif de tokluk hissine katkıda bulunabiliyor.

Bununla birlikte, cennet hurması doğal şeker ve enerji içeriyor. Bu nedenle pudingin büyük porsiyonlar hâlinde tüketilmesi, kilo verme sürecini kendiliğinden hızlandırmıyor. Sağlıklı bir sonuç için sebze, meyve, protein kaynakları ve tam tahılları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle birlikte düzenli hareket etmek gerekiyor.

Cennet hurmalı pudingle zayıflayın! Adeta bağırsakları motor gibi çalıştırır

EVDE CENNET HURMALI PUDİNG NASIL YAPILIR?

Bu tarif için temel olarak olgun cennet hurması ve şekersiz kakao yeterli oluyor. Daha yoğun bir kıvam elde etmek isteyenler, meyvenin miktarına ve dokusuna göre tarifi küçük porsiyonlarla hazırlayabiliyor.

Cennet hurmalı pudingle zayıflayın! Adeta bağırsakları motor gibi çalıştırır

Malzemeler:

MalzemeMiktarNot
Cennet Hurması2 adetİyice olgunlaşmış
Şekersiz Kakao1-2 tatlı kaşığı-
TarçınAz miktardaİsteğe bağlı
Yoğurt veya SütBirkaç kaşıkİsteğe bağlı
Cennet hurmalı pudingle zayıflayın! Adeta bağırsakları motor gibi çalıştırır

Hazırlanışı:

Adım Noİşlem / Açıklama
1Cennet hurmalarını yıkayın, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
2Meyveleri blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
3Şekersiz kakaoyu ekleyip yeniden karıştırın.
4Karışımı küçük kaselere paylaştırın.
5Daha yoğun bir kıvam için buzdolabında yaklaşık 1-2 saat dinlendirin.
İpucu / NotTarifin kıvamı ve tatlılığı, kullanılan meyvenin olgunluğuna göre değişebilir. İlk denemede ilave tatlandırıcı kullanmadan tadına bakmak, meyvenin doğal lezzetini değerlendirmek açısından iyi bir seçenek olabilir.
Cennet hurmalı pudingle zayıflayın! Adeta bağırsakları motor gibi çalıştırır

DAHA FAZLA TÜKETMEK DAHA FAZLA ZAYIFLATMIYOR

Sağlıklı beslenme tariflerinde en sık yapılan hatalardan biri, doğal içerikli yiyeceklerin kilo alımına neden olmayacağını düşünmek. Oysa meyveler de enerji içeriyor ve tüketilen miktar önem taşıyor. Cennet hurmalı puding de dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak değerlendirilmelidir.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cennet hurmasından yapılan en sağlıklı tatlı! A vitamini ihtiyacını gideriyor
Cennet Hurması Kurusunun Sağlığa Faydaları Hamilelikte Cennet Hurması Kurusu Yenir mi?
ETİKETLER
#yoğurt
#tarçın
#cennet hurması
#puding
#kakao
#Diyet
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.