Diyetsiz kilo vermek mümkün mü? Günde tek öğün beslenmenin şaşırtan etkisi

Diyet yapmadan kilo vermek mümkün mü sorusu, özellikle uzun süre kısıtlayıcı beslenme programlarını sürdüremeyenlerin gündeminde yer alıyor. Aralıklı oruç yöntemleri arasında bulunan günde tek öğün beslenme ise kilo kontrolü açısından dikkat çeken yaklaşımlardan biri olarak öne çıkıyor.

• Gün içinde yalnızca bir öğün tüketmek, bazı kişilerin daha az enerji almasını sağlayabilir. Ancak tek öğünde günlük enerji ihtiyacının tamamı veya fazlası karşılanırsa kilo kaybı gerçekleşmeyebilir.

• Öğünler arasındaki sürenin uzaması, bazı kişilerde baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve konsantrasyon güçlüğüne neden olabilir.

• Tek öğünde yeterli protein, lif, vitamin ve mineral almak zorlaşabilir. Bu durum, beslenme planının dikkatli hazırlanmasını gerektirir.

• Tartıda görülen düşüşün bir bölümü vücuttaki su ve glikojen depolarındaki azalmadan kaynaklanabilir.

DİYETSİZ KİLO VERMEK GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ?

Kilo vermek için mutlaka katı kurallarla hazırlanmış bir diyet listesi uygulamak gerekmez. Bununla birlikte, vücut ağırlığının azalması için genellikle harcanan enerjinin alınan enerjiden fazla olması gerekir.

Porsiyonları kontrol etmek, şekerli içecekleri azaltmak, besin değeri yüksek gıdaları tercih etmek ve günlük hareketi artırmak, kalori hesabı yapmadan da bu dengeyi destekleyebilir.

Burada önemli olan, diyet yapmamak ile beslenme düzenine hiç dikkat etmemek arasındaki farkı anlamaktır.

Kişi katı bir liste takip etmeden de kilo verebilir; ancak sürekli yüksek kalorili yiyecekler tüketmek, öğün sayısı az olsa bile kilo kaybını zorlaştırabilir.

GÜNDE TEK ÖĞÜN BESLENME NASIL ETKİ GÖSTERİYOR?

Günde tek öğün beslenme, günün belirli bir bölümünde yemek yiyip kalan saatlerde kalori içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya dayanan bir beslenme yaklaşımıdır.

İngilizcede OMAD olarak bilinen bu yöntem, aralıklı orucun daha kısıtlayıcı biçimlerinden biridir.

Uzun süre yemek yenmediğinde vücut, enerji ihtiyacını karşılamak için önce mevcut enerji kaynaklarından yararlanır. Ancak bu süreç tek başına daha fazla yağ yakılacağı veya kişinin mutlaka kilo vereceği anlamına gelmez. Sonuçlar toplam enerji alımına, fiziksel aktiviteye, kişinin metabolik özelliklerine ve beslenme kalitesine bağlıdır

Tek öğün uygulayan bir kişi, gün boyunca aç kaldığı için akşam saatlerinde aşırı miktarda yemek tüketebilir.

UZMANLARIN BESLENME KONUSUNDAKİ TEMEL UYARISI

Beslenme ve diyetetik alanındaki bilimsel yaklaşım, kilo kontrolünde kişiye uygun ve sürdürülebilir bir plan oluşturulmasını esas alır.

Günde tek öğün beslenmenin uzun vadeli etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır; bu yöntemin herkes için diğer beslenme düzenlerinden üstün olduğunu gösteren yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Bu konuda belirli bir uzmana ait doğrulanmamış bir açıklamayı alıntılamak yerine, mevcut bilimsel bulgulara dayanmak daha güvenlidir.

Kişinin yaşı, sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve günlük yaşam koşulları, hangi beslenme düzeninin uygun olduğunu belirleyen temel etkenler arasındadır.

TEK ÖĞÜN YERİNE HANGİ ALIŞKANLIKLAR TERCİH EDİLEBİLİR?

Diyetisyen Gamze Ustabaş, tek öğün ve tek tip beslenmeyi önermediğini; vitamin ve mineral eksiklikleri ile kan şekeri dalgalanmaları açısından riskler taşıyabileceğini belirtiyor.

Kilo vermek isteyen ancak katı diyet programlarını uygulamakta zorlanan kişiler, daha esnek değişikliklerle başlayabilir.

Bunun için ilk adım, kişinin günlük beslenme düzenini gözlemlemesi ve farkında olmadan aldığı fazla kalorilerin hangi kaynaklardan geldiğini belirlemesidir.

Örneğin şekerli içecekleri suyla değiştirmek, sık tüketilen yüksek kalorili atıştırmalıkları azaltmak, ana öğünlerde sebze ve protein kaynaklarına yer vermek ve porsiyonları kişinin ihtiyacına göre ayarlamak yararlı olabilir.

Tam tahıllar, sebzeler, meyveler, kurubaklagiller ve uygun protein kaynakları, daha dengeli bir beslenme düzeninin parçalarıdır.

KALICI KİLO KAYBI İÇİN EN DOĞRU YOL HANGİSİ?

Diyetsiz kilo vermek, katı bir diyet listesi uygulamadan beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmek anlamında mümkündür. Ancak hiçbir değişiklik yapmadan veya yalnızca öğün sayısını azaltarak herkesin kilo vermesini beklemek gerçekçi değildir.