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Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:11

Diyet yaparken kilo aldıran 5 masum hata! Zayıfladığınızı sanırken tartıda şaşırtan sonuç

Diyet yaparken öğünleri küçültmek, sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek ve akşam yemeklerini hafif geçirmek kilo vermek için yeterli olmayabilir. Farkında olmadan yapılan bazı beslenme hataları, günlük kalori alımını artırarak kilo verme sürecini zorlaştırabilir. Üstelik sağlıklı olduğu düşünülen bazı yiyeceklerin fazla tüketilmesi ve tartıdaki değişimlerin yanlış yorumlanması da beklenen sonucun gecikmesine neden olabilir.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Diyet yaparken kilo aldıran 5 masum hata! Zayıfladığınızı sanırken tartıda şaşırtan sonuç
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:11

Kilo vermek isteyen pek çok kişi, gün boyunca ne yediğine dikkat ettiğini düşünse de porsiyon miktarlarını, içeceklerden alınan kalorileri veya öğünler arasındaki atıştırmaları gözden kaçırabiliyor. Peki, diyet yaparken kilo vermeyi zorlaştıran ve çoğu zaman fark edilmeyen hatalar neler?

DİYET YAPARKEN TARTIDA ŞAŞIRTAN SONUÇLARA YOL AÇAN 5 HATA

sürecinde yalnızca ne yediğiniz değil, ne kadar yediğiniz ve günlük beslenme düzeniniz de önem taşıyor. İşte yaparken sık karşılaşılan 5 hata:

1-  Sağlıklı yiyecekleri sınırsız tüketmek: Kuruyemiş, avokado, zeytinyağı ve fıstık ezmesi gibi besinler dengeli bir beslenme düzeninde yer alabilir. Ancak enerji içerikleri yüksek olduğu için porsiyonları kontrol etmeden tüketmek günlük kalori alımını artırabilir.

Diyet yaparken kilo aldıran 5 masum hata! Zayıfladığınızı sanırken tartıda şaşırtan sonuç

2-    Sıvı kalorileri göz ardı etmek: Şekerli kahveler, meyve suları, gazlı içecekler ve şeker eklenen çaylar günlük enerji alımına fark edilmeden katkıda bulunabilir.
3-   Öğün atlayarak kilo vermeye çalışmak: Uzun süre aç kalmak bazı kişilerde sonraki öğünde daha fazla yeme isteğine neden olabilir. Öğün atlamak tek başına kilo aldırmasa da kişinin beslenme düzenini kontrol etmesini zorlaştırabilir.
4-   Porsiyon miktarlarını yanlış hesaplamak: Sağlıklı malzemelerle hazırlanan bir öğün bile ihtiyacın üzerinde tüketildiğinde günlük enerji alımını artırabilir. Özellikle yağ, sos ve salata soslarının miktarı çoğu zaman gözden kaçar.
5-    Tartıdaki günlük değişimleri yanlış yorumlamak: Tartıda görülen her artış, yağ kazanıldığı anlamına gelmez.

Vücuttaki su miktarı, tuz tüketimi, karbonhidrat alımı, bağırsak hareketleri ve hormonal değişimler kilonun kısa süreli dalgalanmasına neden olabilir.

Diyet yaparken kilo aldıran 5 masum hata! Zayıfladığınızı sanırken tartıda şaşırtan sonuç

SAĞLIKLI BESLENİYORUM DİYEREK FAZLA TÜKETMEYİN!

Diyet yapanların en sık düştüğü hatalardan biri, sağlıklı olarak bilinen yiyeceklerin miktarını önemsememek. Örneğin bir avuç badem veya ceviz besleyici yağlar ve çeşitli mikro besinler sağlayabilir. Ancak gün içerisinde birkaç kez büyük porsiyonlarla tüketildiğinde toplam enerji alımı tahmin edilenden daha yüksek olabilir.

KAHVE VE MEYVE SUYU MASUM GÖRÜNEBİLİR

Gün içerisinde tüketilen içecekler de kilo verme sürecinde gözden kaçan ayrıntılar arasında yer alıyor. Sade kahvenin enerji içeriği genellikle düşük olsa da şeker, şurup, krema veya yoğun miktarda süt eklenmesiyle içeceğin toplam kalorisi artabilir.

Diyet yaparken kilo aldıran 5 masum hata! Zayıfladığınızı sanırken tartıda şaşırtan sonuç

AZ YEMEK HER ZAMAN DAHA HIZLI ZAYIFLAMAK DEMEK DEĞİL

Kısa sürede kilo vermek isteyen bazı kişiler öğünlerini azaltıyor veya uzun süre aç kalmayı tercih ediyor. Ancak aşırı kısıtlayıcı diyetler, açlık hissinin artmasına, yorgunluğa ve beslenme düzeninin sürdürülememesine yol açabilir.

TARTIDA BİR GÜNDE GÖRÜLEN ARTIŞA ALDANMAYIN

Diyet sırasında tartıda beklenmedik bir artış görmek motivasyonu düşürebilir. Ancak vücut ağırlığı yalnızca yağ miktarından oluşmaz. Su tutulumu, sindirim sistemindeki içerik ve hormonal değişimler de tartı sonucunu etkileyebilir.

Diyet yaparken kilo aldıran 5 masum hata! Zayıfladığınızı sanırken tartıda şaşırtan sonuç

KİLO VERME SÜRECİNDE BU 5 NOKTAYI UNUTMAYIN

Diyet yaparken sonuç alamadığınızı düşünüyorsanız öncelikle beslenme düzeninizi gözden geçirmek faydalı olabilir. Porsiyonları kontrol etmek, içeceklerden gelen kalorileri hesaba katmak, aşırı kısıtlamalardan kaçınmak ve tartıdaki günlük değişimleri doğru yorumlamak süreci daha sağlıklı yönetmenize yardımcı olabilir.

Diyet yaparken kilo aldıran 5 masum hata! Zayıfladığınızı sanırken tartıda şaşırtan sonuç

Bunun yanında uyku düzeni, fiziksel aktivite, stres ve bazı sağlık sorunları da vücut ağırlığını etkileyebilir. Kilo kaybının beklenenden yavaş olması her zaman yanlış beslendiğiniz anlamına gelmez. Uzun süreli kilo değişimleri ve kişisel ihtiyaçlar birlikte değerlendirilmelidir.
 

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#diyet
#kilo verme
#Porsiyon kontrolü
#Diyet
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