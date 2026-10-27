Sucuk aldı, arabasını verdi! Eskişehir’de ilginç takas

Eskişehir’de ilginç bir takas yapıldı. İkinci el araç alım satım işi yapan bir esnaf, sucuk imalatçısı ile denk gelince otomobilini para yerine 100 kilogram dana sucuğuna takas etti.

ARAÇ YENİ SAHİBİNE DEVREDİLDİ

Kilogram fiyatı 800 ile 2 bin TL arasında değişen, toplam değeri yaklaşık 100 bin TL olarak belirtilen dana sucukları dükkândaki masalara dizildi. Yıkanarak temizlenen marka otomobil de yeni sahibine teslim edildi.

‘’BUGÜNKÜ TİCARETİMİZ SUCUKLA TAKAS OLDU’’

Yapılan ilginç ticaret hakkında konuşan sucuk üreticisi Yusuf, "Sucuk karşılığı değişiyoruz. Et sucuğu, kendi imalatımız. Yüzde 100 dana sucuğu. Bugünkü ticaretimiz sucukla takas Lada oldu" ifadelerini kullandı. Değeri yaklaşık 100 bin TL'ye denk gelen sucuklar karşılığında aracını devreden oto galeri esnafı ise daha önce de benzer takaslar yaptıklarını belirterek alışverişten memnun kaldığını ifade etti.

