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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:26

Sucuk aldı, arabasını verdi! Eskişehir’de ilginç takas

Eskişehir’de bir esnaf yaklaşık 100 bin TL değerindeki otomobilini kilogram fiyatı 800 il 2 bin TL arasında değişen 100 kilogram dana sucuğu karşılığında takas etti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:26

’de ilginç bir takas yapıldı. İkinci el araç alım satım işi yapan bir esnaf, imalatçısı ile denk gelince otomobilini para yerine 100 kilogram dana sucuğuna takas etti. 

Sucuk aldı, arabasını verdi! Eskişehir’de ilginç takas

ARAÇ YENİ SAHİBİNE DEVREDİLDİ 

Kilogram fiyatı 800 ile 2 bin TL arasında değişen, toplam değeri yaklaşık 100 bin TL olarak belirtilen dana sucukları dükkândaki masalara dizildi. Yıkanarak temizlenen marka de yeni sahibine teslim edildi.

Sucuk aldı, arabasını verdi! Eskişehir’de ilginç takas

‘’BUGÜNKÜ TİCARETİMİZ SUCUKLA TAKAS OLDU’’

Yapılan ilginç ticaret hakkında konuşan sucuk üreticisi , "Sucuk karşılığı değişiyoruz. Et sucuğu, kendi imalatımız. Yüzde 100 dana sucuğu. Bugünkü ticaretimiz sucukla takas Lada oldu" ifadelerini kullandı. Değeri yaklaşık 100 bin TL'ye denk gelen sucuklar karşılığında aracını devreden oto galeri esnafı ise daha önce de benzer takaslar yaptıklarını belirterek alışverişten memnun kaldığını ifade etti.
 

ETİKETLER
#Eskişehir
#sucuk
#Otomobil
#yusuf
#Dana Sucukları
#Yaşam
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