Dört büyük felakete dikkat çekildi ve halka çağrı yapıldı: Stok yapın!

İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin ardından Japonya'da da hükümet, olası felaketler için ülke genelinde hazırlık çağrısı yaptı. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, 2 Kasım'da faaliyete geçecek olan yeni Afet Yönetimi Ajansının kuruluşuyla merkezi hükümet kurumlarına, yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlara ''Hazırlıklı olun, stok yapın'' dedi.

KAMU YARDIMLARININ ULAŞMASI ZAMAN ALABİLİR!

Bir televizyon programında konuşan Hosono, büyük afetlerin ardından kamu yardımlarının her bölgeye hemen ulaşamayabileceğine dikkat çekerek vatandaşların temel ihtiyaçlarını önceden karşılamaya hazır olmaları gerektiğini belirtti.

GIDA, SU, TUVALET İHTİYAÇLARI...

Vatandaşlara evlerinde yeterli miktarda gıda, içme suyu ve tuvalet malzemesi bulundurmaları çağrısında bulunan Hosono, afet sonrasında devlet yardımı gelene kadar ailelerin kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine işaret etti.

Japon Bakan, "En az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık gıda, su ve tuvalet ihtiyaçlarınızı, kamu yardımı olmadan karşılayabilecek şekilde evinizde hazır bulundurun" ifadelerini kullandı.

DÖRT BÜYÜK FELAKET RİSKİ

Hosono, Japonya'nın karşı karşıya bulunduğu büyük doğal afet risklerine de değindi. Bakan, Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek büyük depremi, başkent Tokyo ve çevresini etkileyebilecek yıkıcı bir depremi, Kuril ve Japonya deniz çukurları boyunca yaşanabilecek büyük depremleri ve Fuji Yanardağı'nın olası patlamasını ülkenin hazırlıklı olması gereken başlıca tehlikeler arasında sıraladı.

Bu tür felaketlerin geniş bölgeleri etkileyebileceğine dikkat çeken Hosono, afet öncesinde alınacak tedbirlerin can kayıplarını ve yaşanabilecek mağduriyetleri azaltabileceğini vurguladı.