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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:42

İsrail'de seçim günü, halk sandık başına gidiyor, Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor

İsrail'de halk 1988'den bu yana ilk kez zamanında yapılacak genel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işlemi başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koltuğunu sallandıran seçimde rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir yarışa sahne olması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:42

'de Başbakan liderliğindeki hükümetin bölgede saldırılara imza attığı dört yıllık döneminin ardından seçmenler 1988'den bu yana ilk kez zamanında yapılacak genel seçim için sandık başına gidiyor.

İsrail'de seçim günü, halk sandık başına gidiyor, Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor

SAVAŞLARIN ARDINDAN İLK SEÇİM

İsrail ordusunun 'nde büyük yıkıma yol açan ve soykırımla yargılandığı saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyini işgali ve ABD ile İran'a karşı başlattığı savaş sonrası yapılacak ilk seçimde, İsrail Meclisinin 26. döneminde görev yapacak milletvekilleri seçilecek.

Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) 12 bin 18 seçim istasyonu ve 18 bin sandıkta oy vermeye başladı. Sandıklar akşam saat 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar açık kalacak.

İsrail'de seçim günü, halk sandık başına gidiyor, Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor

Sandıkların kapanmasının ardından çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması gerekiyor.

Seçimlerde, 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli Meclis'e milletvekili göndermek için yarışacak. Son anketler, partilerden 11 ila 12'sinin barajı aşacağını gösteriyor.

İsrail'de seçim günü, halk sandık başına gidiyor, Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor

NETANYAHU'NUN RAKİBİ GADİ

İsrail basını, ülke genelinde binlerce polisin görev yapacağını aktardığı seçimlerin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir yarışa sahne olması bekleniyor.

İsrail'de seçim günü, halk sandık başına gidiyor, Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor

İSRAİL VATANDAŞI FİLİSTİNLİLER OY KULLANACAK

İsraillilerin yanı sıra, sayıları yaklaşık 1,2 milyona ulaşan (toplam nüfus içindeki oranı yaklaşık yüzde 21 olan) İsrail vatandaşlığına sahip seçimlere katılma hakkına sahip. Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistin topraklarını gasbeden 750 binin üzerindeki İsrailli de oy kullanacak.

Buna karşın işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli, İsrail hükümetinin politikalarından doğrudan etkilenmelerine rağmen İsrail vatandaşı değil ve bu seçimlerde oy kullanamıyor.

İsrail'de seçim günü, halk sandık başına gidiyor, Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor

İsrail yasalarına göre, yurt dışında yaşayan İsrail vatandaşlarının oylarını ülkeye gelerek kullanması gerekiyor, diplomatlar ve devlet temsilcileri söz konusu kurala tabi tutulmuyor.

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Suriye, Lübnan ve Filistin toprakları dahil toplam 850 merkezde genel seçimler için askerlerin ve komutanların oy kullanma işlemleri 20 Ekim'de başlamıştı.

2022'deki son seçimlerde, seçime katılım oranı yüzde 70,63 olarak kaydedilmişti.

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#israil
#gazze şeridi
#filistinliler
#binyamin netanyahu
#Gadi Eisenkot
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