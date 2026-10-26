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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:07

Netanyahu'dan İsrail'de seçime bir gün kala gelen paylaşım gerilimi tırmandırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın gerçekleşecek genel seçimlerden önce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Netanyahu, yapay zekayla oluşturulmuş bir görselde nükleer patlamayı gösteren bir fotoğraf yayımladı. İsrail'deki seçim öncesinde ise Orta Doğu'da gerilim yüksek.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Netanyahu'dan İsrail'de seçime bir gün kala gelen paylaşım gerilimi tırmandırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:07

Başbakanı , ülkesinde yarın yapılacak olan genel seçimler öncesinde sosyal medya hesabı 'te yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Netanyahu, yapay zeka tarafından oluşturulan bir görselle İsrail'in üzerinde nükleer patlamayı gösteren bir fotoğraf yayımladı. Ayrıca iki atom bombasının ülkenin orta kesimine düşmesi ihtimalini konu alan ifadeleri aktardı. 

Netanyahu'dan İsrail'de seçime bir gün kala gelen paylaşım gerilimi tırmandırdı

''İRAN SEÇİMİ SABOTE İÇİN SALDIRABİLİR''

Netanyahu'nun seçim öncesi yaptığı paylaşımında 'a dair de bir suçlama vardı. İsrail Başbakanı, İran'ın ya da İran destekli grupların seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyebileceğini de öne sürdü.

İsrail Başbakanı, ellerinde bu yönde istihbarat bulunduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde, İran ve uzantılarının seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyerek bize meydan okumaya çalışabileceğine dair istihbarat bilgileri var."

Netanyahu'dan İsrail'de seçime bir gün kala gelen paylaşım gerilimi tırmandırdı

İRAN'A TEHDİTLER SAVURDU

İran ve müttefiklerine seslenen Netanyahu, İsrail'in olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu savundu.

"Sakın bizi sınamaya kalkışmayın, karşılığında çok daha ağır darbeler alırsınız." diyen Netanyahu, İsrail'in düşmanlarının düşündüğünden daha güçlü olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Netanyahu, daha önce işgal altındaki 'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada da seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını iddia etmişti.

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#israil
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