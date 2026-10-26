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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:41

Mekke İttifakı üyeleri İran'a gidiyor! Tahran'da kritik görüşmenin konusu belli

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Mekke İttifakı üyesi ülkelerin üst düzey yetkililerinin İran'ı ziyaret edeceğini öne sürdü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Mekke İttifakı üyeleri İran'a gidiyor! Tahran'da kritik görüşmenin konusu belli
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:41

, ve 'dan üst düzey yetkililerin 'ın başkenti 'da İranlı yetkililerle bir araya geleceği iddia edildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı​​​​​​​ Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini ileri sürdü.

HABERİN ÖZETİ

Mekke İttifakı üyeleri İran'a gidiyor! Tahran'da kritik görüşmenin konusu belli

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin, bölgesel güvenlik konularını ele almak üzere Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geleceği iddia edildi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini ileri sürdü.
Toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türk yetkilinin katılacağı öne sürüldü.
Görüşmenin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile gerçekleştirileceği belirtildi.
Bakıri, görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını ve İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine karşı olduğunu aktardı.
Bakıri tarih vermezken, İran basını görüşmenin bugün gerçekleştirileceğini yazdı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Mekke İttifakı üyeleri İran'a gidiyor! Tahran'da kritik görüşmenin konusu belli

İRANLI YETKİLİ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Tahran'daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türk yetkilinin katılacağını öne süren Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Mekke İttifakı üyeleri İran'a gidiyor! Tahran'da kritik görüşmenin konusu belli

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu ifade etti.​​​​​​​

Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.

CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN'LA DA GÖRÜŞECEKLER

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.

Mekke İttifakı üyeleri İran'a gidiyor! Tahran'da kritik görüşmenin konusu belli

ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİNE DESTEK

Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Mekke İttifakı üyeleri İran'a gidiyor! Tahran'da kritik görüşmenin konusu belli

TÜRK ÜST DÜZEY YETKİLİ İBRAHİM KALIN

Anadolu Ajansı'nın Türk güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'daki toplantıya katılacak.

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#Türkiye
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#suudi arabistan
#iran
#tahran
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