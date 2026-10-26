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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 01:59

İsrail'de seçim öncesi İran krizi! Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı restleşti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun salı günü yapılacak genel seçim öncesinde orduya İran'a karşı yeni bir saldırı talimatı verdiği ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bunun bir "hesap hatasına" yol açabileceği endişesiyle söz konusu emre ilişkin ıslak imzalı bir belge talep ederek karşı çıktığı bildirildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İsrail'de seçim öncesi İran krizi! Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı restleşti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 01:59

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ile Zamir arasında konusunda "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" yaşandığı belirtildi.

Siyasi kademeden son günlerde İran'a ilişkin talimatlar alan Zamir'in söz konusu adım için ciddi bir değerlendirme toplantısı yapılmasını talep ettiği ve Netanyahu'dan "ıslak imzalı belge" istediği bildirildi.

Kanal 12'ye konuşan ordu yetkilisi ikili arasındaki krizin arka planında "İran meselesi" ve "Zamir ve ordu komuta kademesinin, siyasi iradenin seçime ramak kala İsrail'i İran karşısında bir hesap hatasına sürüklemesinden duyduğu endişenin" yattığını söyledi.

Bir diğer üst düzey güvenlik yetkilisi ise Zamir'in İran'a yeni saldırılar karşısındaki tutumu hakkında, "Tarih, Zamir'in son günlerde üstlendiği bu rolü unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

İkili arasındaki krizin son 24 saat içinde tırmandığı kaydedilirken, pazar günü Palmahim Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıdaki atmosferin "son derece gergin ve soğuk" olduğu da aktarıldı.

Zamir'in yakın zamanda basına kapalı bir toplantıda, "Şu an seçim öncesinde İran'a saldırmayı gerektirecek operasyonel bir emare görmüyoruz. Eğer İran'a bir saldırının gerekli olduğuna karar verirsek, bunu gerçekleştiririz." dediği basına yansıdı.

NETANYAHU KRİZ İDDİASINI YALANLADI

Başbakan Binyamin Netanyahu ise Kanal 14 televizyonunda yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile İran'a karşı yeni saldırılar başlatılmasına ilişkin bir kriz olduğunu yalanladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir ile aralarında bir anlaşmazlık olmadığını savunarak "Bunların hepsi saçmalık" diyen Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri burada bir kavga çıkarmaya çalışıyor. Genelkurmay Başkanı Zamir'in, İsrail ordusu Askeri İstihbarat Şefi Shlomi Binder ve Mossad Direktörü Roman Gofman, İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığına dair bizzat yaptıkları açıklamaların üzerini örtmeye çalışıyorlar."

ETİKETLER
#Netanyahu
#iran
#Zamir
#Kanal 12
#Palmahim Hava Üssü
#Dünya
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