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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 03:42
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 03:42

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri! Binlerce kişi meydanlara indi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu muhalifi on binlerce kişi, "7 Ekim olaylarına ilişkin devlet soruşturması" talebiyle Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda gösteri düzenledi. İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, cep telefonlarının ışıklarını açarak Netanyahu hükümetini protesto etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 03:42
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 03:42

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak Meclis seçimleri öncesinde Demokratlar Partisinin düzenlediği miting ve ardından Rehineler Meydanı'nda düzenlenen hükümet karşıtı gösteriye katılan İsrailliler, ellerinde İsrail bayraklarıyla "değişim" sloganları attı ve hükümetin değişmesini isteyen pankartlar taşıdı.

Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan'ın katıldığı Rabin Meydanı'ndaki mitingde, İsrailliler ile Filistinliler arasında barış ve ortak yaşamın önemine vurgu yapıldı. Mitingin ardından katılımcılar, İsrail hükümetini 7 Ekim 2023'teki olaylardan sorumlu tutan göstericilerin toplandığı Rehineler Meydanı'na yöneldi.

İsrail'de Yashar Partisi Genel Başkanı ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Rehineler Meydanı'ndaki gösteriye katıldı. Eisenkot, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki başarısızlıklarının araştırılması için resmi soruşturma komisyonu kurulmasını isteyen göstericiler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

ETİKETLER
#Yair Golan
#Gadi Eisenkot
#Demokratlar Partisi
#Rehineler Meydanı
#Rabin Meydanı
#Dünya
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