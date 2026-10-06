İsrail'de seçim yarışı kızıştı. Görüş ayrılıklarına rağmen koalisyon yapan 5 muhalefet partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu koltuğundan etmek üzere.

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HABERİN ÖZETİ Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Anketlerde çarpıcı sonuç: İsrail'de muhalefet önde İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçimler öncesi yayımlanan son ankete göre muhalefet partileri, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunun 5 sandalye önünde yer alıyor. Kanal 12 televizyonunda yayımlanan ankete göre muhalefet bloku 54 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu'nun koalisyon ortakları 49 sandalyede kaldı. Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalye ile birinci sırada yer alırken, Netanyahu'nun Likud Partisi 21 sandalye kazandı. Arap partilerinden Ortak Liste sandalye sayısını 8'e çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi 5 sandalyesini korudu. Hiçbir blok tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 61 kişilik çoğunluğa ulaşamadı. İsrail Merkez Seçim Kurulu, askerleri seçim propagandasında kullandığı gerekçesiyle Netanyahu'ya 29 bin şekel para cezası verdi.

SEÇİM ANKETLERİNDE MUHALEFET ÖNDE

27 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere 3 hafta kala Kanal 12 televizyonunda yayımlanan son anket sonuçlarına göre, muhalefet blokundaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu'nun koalisyon ortakları ise 49 sandalyede kaldı.

Ankete göre meclisteki sandalye dağılımında, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalye kazanarak birinci sırada yer alırken, Netanyahu yönetimindeki Likud Partisi 21 sandalyeye ulaşabildi.

Muhalefet ve koalisyon kanadındaki diğer partilerden Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 13, Yair Golan başkanlığındaki Demokratlar 9, Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Aryeh Deri'nin Şas Partisi 7'şer sandalye elde ederken, Bezalel Smotrich önderliğindeki Dini Siyonizm ve Zehut Ortak Listesi ise 6 sandalye kazanıyor.

ARAP PARTİLERİ YÜKSELİŞTE

İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri temsil eden partilerde ise Ulusal Demokratik Birlik (Beled) Başkanı Sami Ebu Şehade'nin milletvekilliği adaylığından çekilmesinin ardından Ortak Liste oy oranını artırarak sandalye sayısını 8'e çıkardı.

Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) ise 5 sandalyelik konumunu korudu.

Ofer Winter liderliğindeki "Amcha Yisrael" partisi ise son haftalarda ikinci kez seçim barajını aşamadı.

NETANYAHU'YA CEZASI

Öte yandan İsrail Merkez Seçim Kurulu, 4 Ekim'de aldığı kararda Başbakan Netanyahu'nun yasak olmasına rağmen ordu mensubu askerleri seçim propagandasında kullandığına hükmetti. Kurul, Netanyahu'yu 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

İsrail'de 61. meclis, fesih kararının onaylanmasının ardından 17 Temmuz'da çalışmalarını tamamlamış ve erken seçim sürecine girilmişti.

İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak nitelendirilen ve Aralık 2022'den bu yana iktidarda bulunan Netanyahu yönetimi, yolsuzluk suçlamalarının yanı sıra Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çıkardığı tutuklama emriyle de karşı karşıya bulunuyor.

Son anketler, hiçbir bloğun tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 61 kişilik çoğunluğu yakalayamadığını ve başabaş bir yarışın sürdüğünü gösteriyor.