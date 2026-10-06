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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 06:54
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 06:59

Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Anketlerde çarpıcı sonuç: İsrail'de muhalefet önde

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak erken genel seçimler öncesi anketlerden çıkan sonuç dikkat çekti. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in liderliğindeki muhalefet koalisyonu, Netanyahu koalisyonunun 5 sandalye önünde iktidarı ele geçiriyor.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Anketlerde çarpıcı sonuç: İsrail'de muhalefet önde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 06:54
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 06:59

'de seçim yarışı kızıştı. Görüş ayrılıklarına rağmen koalisyon yapan 5 muhalefet partisi, İsrail Başbakanı 'yu koltuğundan etmek üzere.

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Anketlerde çarpıcı sonuç: İsrail'de muhalefet önde

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçimler öncesi yayımlanan son ankete göre muhalefet partileri, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunun 5 sandalye önünde yer alıyor.
Kanal 12 televizyonunda yayımlanan ankete göre muhalefet bloku 54 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu'nun koalisyon ortakları 49 sandalyede kaldı.
Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalye ile birinci sırada yer alırken, Netanyahu'nun Likud Partisi 21 sandalye kazandı.
Arap partilerinden Ortak Liste sandalye sayısını 8'e çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi 5 sandalyesini korudu.
Hiçbir blok tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 61 kişilik çoğunluğa ulaşamadı.
İsrail Merkez Seçim Kurulu, askerleri seçim propagandasında kullandığı gerekçesiyle Netanyahu'ya 29 bin şekel para cezası verdi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

SEÇİM ANKETLERİNDE MUHALEFET ÖNDE

27 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere 3 hafta kala Kanal 12 televizyonunda yayımlanan son anket sonuçlarına göre, muhalefet blokundaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu'nun koalisyon ortakları ise 49 sandalyede kaldı.

Ankete göre meclisteki sandalye dağılımında, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalye kazanarak birinci sırada yer alırken, Netanyahu yönetimindeki 21 sandalyeye ulaşabildi.

Muhalefet ve koalisyon kanadındaki diğer partilerden Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 13, Yair Golan başkanlığındaki Demokratlar 9, Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Aryeh Deri'nin Şas Partisi 7'şer sandalye elde ederken, Bezalel Smotrich önderliğindeki Dini Siyonizm ve Zehut Ortak Listesi ise 6 sandalye kazanıyor.

Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Anketlerde çarpıcı sonuç: İsrail'de muhalefet önde

ARAP PARTİLERİ YÜKSELİŞTE

İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri temsil eden partilerde ise Ulusal Demokratik Birlik (Beled) Başkanı Sami Ebu Şehade'nin milletvekilliği adaylığından çekilmesinin ardından Ortak Liste oy oranını artırarak sandalye sayısını 8'e çıkardı.

Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) ise 5 sandalyelik konumunu korudu.

Ofer Winter liderliğindeki "Amcha Yisrael" partisi ise son haftalarda ikinci kez seçim barajını aşamadı.

NETANYAHU'YA CEZASI

Öte yandan İsrail Merkez Seçim Kurulu, 4 Ekim'de aldığı kararda Başbakan Netanyahu'nun yasak olmasına rağmen ordu mensubu askerleri seçim propagandasında kullandığına hükmetti. Kurul, Netanyahu'yu 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor! Anketlerde çarpıcı sonuç: İsrail'de muhalefet önde

İsrail'de 61. meclis, fesih kararının onaylanmasının ardından 17 Temmuz'da çalışmalarını tamamlamış ve erken seçim sürecine girilmişti.

İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak nitelendirilen ve Aralık 2022'den bu yana iktidarda bulunan Netanyahu yönetimi, yolsuzluk suçlamalarının yanı sıra Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çıkardığı tutuklama emriyle de karşı karşıya bulunuyor.

Son anketler, hiçbir bloğun tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 61 kişilik çoğunluğu yakalayamadığını ve başabaş bir yarışın sürdüğünü gösteriyor.

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#israil
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