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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 03:18
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 03:36

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya karşı koalisyon: 5 parti resmen birleşti

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi 5 muhalefet partisi, Netanyahu hükümetini devirmek için düğmeye bastı. Aralarındaki ideolojik anlaşmazlıklara rağmen seçime kadar birbirlerini eleştirmeme kararı alan 5 parti, hükümet değişikliği için ortak hareket edeceklerine dair anlaşma imzaladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Netanyahu ise muhalefet liderlerinin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını iddia etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya karşı koalisyon: 5 parti resmen birleşti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 03:18
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 03:36

'in soykırımcı Başbakanı için alarm zilleri çalıyor. Filistinlilere yönelik katliamı nedeniyle dünyanın dört bir yanında protesto edilen Netanyahu hükümetine karşı İsrail muhalefeti birleşti.

HABERİN ÖZETİ

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya karşı koalisyon: 5 parti resmen birleşti

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İsrail'de beş muhalefet lideri, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini değiştirmek ve seçimlerden sonra ortak hükümet kurmak amacıyla iş birliği belgesi imzalayarak resmen birleşti.
Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, Naftali Bennett, Gadi Eisenkot, Avigdor Liberman ve Yair Golan'ın hükümet değişikliği için ortak hareket etme belgesi imzaladığını duyurdu.
İmzalanan belgeye göre partiler seçimlere kadar birbirini eleştirmeyecek, oylarını artırarak ortak hükümet kurmaya çalışacak ve 3 ayrı çalışma grubu oluşturacak.
Son kamuoyu yoklamalarına göre muhalefet kanadı 54-56, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadı ise 50-52 milletvekiline ulaşabiliyor ancak hükümet kurmak için 61 sandalye gerekiyor.
İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün (IDI) anketine göre İsrail vatandaşlarının yüzde 61'i Netanyahu'nun yeniden aday olmasına karşı çıkıyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

5 MUHALEFET LİDERİ BİR ARADA

Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu.

Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı.

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya karşı koalisyon: 5 parti resmen birleşti

İMZALAR ATILDI

Paylaşımında parti liderlerinin hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görseline yer veren Lapid, "Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet değişikliğinin ortak üst amacımız olduğunu kabul ederek, onun gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme görevimiz var." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET KURMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Belgeye göre, seçimlere kadar partiler birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek, partilerin her biri ayrı ayrı oylarını artırarak İsrail Meclisi'nde blok olarak "İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak koruyacak" bir hükümet kurmalarına yeter bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacak ve seçimlerden hemen sonra ortak bir hükümet kurmak için çalışmalara başlanacak.

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya karşı koalisyon: 5 parti resmen birleşti

MUHALEFET RESMEN BİRLEŞTİ

Oyları artırmak, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ana hatlarını belirlemek ve karalama kampanyaları ile mücadele etmek için 3 çalışma grubu kurulması kararı da belgede yer aldı.

Böylece, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, bir blok olarak görülen muhalif partileri, resmi olarak da bir araya gelmiş oldu.

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya karşı koalisyon: 5 parti resmen birleşti

NETANYAHU: MUHALEFET ARAP PARTİLERİYLE HÜKÜMET KURACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetten 5 parti liderinin seçimlerde ortak hareket etme kararına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, muhalefet liderlerinin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını öne sürdü.

Eisenkot'un seçimlerin ardından Avigdor Liberman, Yair Golan, Naftali Bennett ve Arap partileriyle "solcu bir hükümet" kuracağını iddia eden Netanyahu, kendi partisi Likud'un muhalefeti durdurabileceğini savundu.

Netanyahu ayrıca muhalefet liderlerinin toplantıda çektirdiği toplu fotoğrafın yapay zekayla düzenlenmiş halini paylaştı.

Fotoğrafa Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas ile Arap Değişim Cephesi İttifakı Başkanı Ahmed et-Tibi'yi ekleyen Netanyahu, muhalefet partilerinin hükümet kurabilmek için Arap partilerine ihtiyaç duyacağı yönündeki iddiasına işaret etti.

https://x.com/netanyahu/status/2103925500598993034

HÜKÜMETİ KAYBEDEBİLİR

İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor.

İsrail seçim sistemine göre, ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor ve kamuoyu yoklamaları iki bloğun da koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor.

Önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı, haklarındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesinin vereceği Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya karşı koalisyon: 5 parti resmen birleşti

İSRAİL HALKI ADAY OLMASINI İSTEMİYOR

Öte yandan İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından 31 Mayıs - 5 Haziran tarihlerinde yapılan anket, İsrail halkının çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığına karşı olduğunu ortaya koydu.

IDI'nin kamuoyu araştırmasında, İsrail vatandaşlarının yüzde 61’i Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.

Ancak İsrail'de 2009 yılından bu yana neredeyse kesintisiz şekilde iktidarda bulunan ve ülkenin en uzun süre görev yapan Başbakan'ı Netanyahu'nun seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.

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#israil
#filistinliler
#binyamin netanyahu
#yair lapid
#Naftali Bennett
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