İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve Türkiye gündeminin baş sırasına oturan fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener, daha önce soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulan 48 kişi arasında yer alıyordu. Başsavcılık, MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin 2024'ten bugüne yurt dışı para ve kripto transferleri dahil mali verilerini talep etmişti. Soruşturma kapsamında aralarında Emre Tezmen, Emre Alkin, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun'un da bulunduğu çok sayıda şirket yöneticisi tutuklandı. Devam eden soruşturmada gözaltı ve adliyeye sevk işlemlerinin ardından toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİ UYGULANMIŞTI

Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel, soruşturma kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiri uygulanan 48 kişi arasındaydı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.



