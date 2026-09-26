Antalya'da 17 yaşındaki Yiğit kuryeliğinin ilk gününde kaza yaparak hayatını kaybetti

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İstanbul
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde yaşanan olayda seyir halindeki Yiğit Söyler'in (17) kullandığı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç.'nin kullandığı tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yiğit Söyler'in Çıraklık Eğitim Merkezinde eğitim görüp daha önce staj yaptığı yerden ayrıldığı, yeni staj yerine başlamadan önce 15 günlüğüne bir restoranda para kazanmak için kuryeliğe girdiği ve ilk iş gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Manavgat ilçesi Sarılar Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Yiğit Söyler'in ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Söyler son yolculuğuna uğurlandı.