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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 22:43

Antalya'da 17 yaşındaki Yiğit kuryeliğinin ilk gününde kaza yaparak hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle 17 yaşındaki Yiğit Söyler, forklifte çarparak hayatını kaybetti. Gencin staj öncesi para biriktirmek için 15 günlüğüne kuryeliğe başladığı ve ilk iş gününde kaza yaptığı detayı yürek yaktı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 22:43

'nın ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde yaşanan olayda seyir halindeki Yiğit Söyler'in (17) kullandığı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç.'nin kullandığı tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı. 

HABERİN ÖZETİ

Antalya'da 17 yaşındaki Yiğit kuryeliğinin ilk gününde kaza yaparak hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde arızalanıp yol ortasında duran forklifte çarpan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi'nde Yiğit Söyler'in kullandığı motosikletin, Şifa Ç. idaresindeki tescil kaydı bulunmayan arızalı forkliftin ön vinç demirlerine çarpmasıyla meydana geldi.
Ağır yaralanan Söyler, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yiğit Söyler'in, yeni staj yerine başlamadan önce 15 günlüğüne para kazanmak amacıyla bir restoranda kuryeliğe başladığı ve ilk iş gününde kaza yaptığı öğrenildi.
Söyler'in cenazesi, ailesi, yakınları ve okul arkadaşlarının katılımıyla Sarılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da 17 yaşındaki Yiğit kuryeliğinin ilk gününde kaza yaparak hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya'da 17 yaşındaki Yiğit kuryeliğinin ilk gününde kaza yaparak hayatını kaybetti

PARA KAZANMAK İÇİN KURYELİĞE BAŞLADIĞI GÜN KAZA YAPTI

Yiğit Söyler'in Çıraklık Eğitim Merkezinde eğitim görüp daha önce staj yaptığı yerden ayrıldığı, yeni staj yerine başlamadan önce 15 günlüğüne bir restoranda para kazanmak için kuryeliğe girdiği ve ilk iş gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Antalya'da 17 yaşındaki Yiğit kuryeliğinin ilk gününde kaza yaparak hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Manavgat ilçesi Sarılar Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Yiğit Söyler'in ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Söyler son yolculuğuna uğurlandı.

 

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ETİKETLER
#Antalya
#Manavgat
#Manavgat Devlet Hastanesi
#Yiğit Söyler
#Sarılar Mezarlığı
#3. Sayfa
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