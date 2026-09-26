Kadıköy'de bulunan bit pazarına kaykay malzemesi almak için giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi şehir eşkıyaları tarafından önce darp edildi sonra bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayete ilişkin görülen davada sanık Müslüm Ayberk Doğan tahliye edildi. Olay günü Ahmet'in yerini katil zanlılarına işaret eden Müslüm Ayberk Doğan'ın TikTok'taki canlı yayını tepki çekti. Doğan'ın cezaevinde yaşadıklarını pişkin bir tavırla ve gülerek anlatması büyük tepki çekti.

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HABERİN ÖZETİ Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’dan pişkin TikTok yayını: Cezaevi günlerini gülerek anlattı Kadıköy'de bulunan bit pazarına kaykay malzemesi almaya giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü davada, Ahmet'in yerini katil zanlılarına işaret ettiği iddia edilen sanık Müslüm Ayberk Doğan'ın tahliye edilmesi ve cezaevinde yaşadıklarını pişkin bir tavırla anlatması tepki çekti. 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarına kaykay malzemesi almak için gittiğinde darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayete ilişkin davada sanık Müslüm Ayberk Doğan tahliye edildi. Olay günü Ahmet'in yerini katil zanlılarına işaret ettiği iddia edilen Doğan'ın TikTok yayınında, cezaevinde kendisini nasıl acındırdığını gülerek anlattığı görüldü. Doğan, cezaevinde kendisine yöneltilen sorulara karşı "Kader mahkumuyum" diyerek cevap verdiğini belirtti. Ayrıca cezaevi nakil sürecinden bahsederken yaşadıklarını gülerek aktardı.

"KADER MAHKUMUYUM DİYE KENDİMİ ACINDIRDIM"

Doğan, yayın sırasında cezaevinde kendisini nasıl tanıttığını anlatırken, "Kader mahkumuyum" diyerek kendisini acındırdığını söyledi. Doğan, cezaevinde kendisine yöneltilen "Neyden geldin?" sorularına karşı nasıl cevap verdiğini anlatırken gülerek konuştu.

YAŞADIKLARINI GÜLEREK ANLATTI

Yayının devamında cezaevi nakil sürecinden de bahseden Doğan, Maltepe'den Adana'ya sevk edildiğini ve arama işlemlerinin ardından koğuşa geçtiklerini şu ifadelerle anlattı:

"Davası yeni, 2 ay olmuş mahkumuz. Şimdi millet görüyor beni, 'Bu neyden girmiş?' diyor. Adamlar merak ediyor. Soruyorlar bana: 'Neyden geldin?' Ben de diyorum: 'Kader mahkumuyum.' Acındırıyorum kendimi, dövmesinler diye beni. Sonra baktım 3 kişiyiz o sıra biz. Maltepe'den Adana'ya sevk gitmişiz. İkisini gönderdiler, en sona beni bıraktılar. Başgardiyan beni sona bıraktı, 'En son bunu alalım' dedi. Üstümüzü arıyorlar. Herkesi paket ettiler, gönderdiler, geçtik koğuşa" sözleriyle aktardı.