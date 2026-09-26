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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 17:07

Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’dan pişkin TikTok yayını: Cezaevi günlerini gülerek anlattı

Kadıköy'deki bit pazarında 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davada tahliye edilen sanık Müslüm Ayberk Doğan'ın, TikTok canlı yayınında cezaevi anılarını anlatması büyük tepki çekti. Yaşadıklarını pişkin bir tavırla ve gülerek aktaran Doğan'ın, kendisine neden cezaevinde olduğu sorulduğunda "Kader mahkumuyum" yanıtını verdiğini söylemesi tepki topladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 17:07

'de bulunan bit pazarına kaykay malzemesi almak için giden 15 yaşındaki şehir eşkıyaları tarafından önce darp edildi sonra bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayete ilişkin görülen davada sanık Müslüm Ayberk Doğan tahliye edildi. Olay günü Ahmet'in yerini katil zanlılarına işaret eden Müslüm Ayberk Doğan'ın 'taki canlı yayını tepki çekti. Doğan'ın cezaevinde yaşadıklarını pişkin bir tavırla ve gülerek anlatması büyük tepki çekti. 

HABERİN ÖZETİ

Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’dan pişkin TikTok yayını: Cezaevi günlerini gülerek anlattı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Kadıköy'de bulunan bit pazarına kaykay malzemesi almaya giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü davada, Ahmet'in yerini katil zanlılarına işaret ettiği iddia edilen sanık Müslüm Ayberk Doğan'ın tahliye edilmesi ve cezaevinde yaşadıklarını pişkin bir tavırla anlatması tepki çekti.
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarına kaykay malzemesi almak için gittiğinde darp edilip bıçaklanarak öldürüldü.
Korkunç cinayete ilişkin davada sanık Müslüm Ayberk Doğan tahliye edildi.
Olay günü Ahmet'in yerini katil zanlılarına işaret ettiği iddia edilen Doğan'ın TikTok yayınında, cezaevinde kendisini nasıl acındırdığını gülerek anlattığı görüldü.
Doğan, cezaevinde kendisine yöneltilen sorulara karşı "Kader mahkumuyum" diyerek cevap verdiğini belirtti.
Ayrıca cezaevi nakil sürecinden bahsederken yaşadıklarını gülerek aktardı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’dan pişkin TikTok yayını: Cezaevi günlerini gülerek anlattı

"KADER MAHKUMUYUM DİYE KENDİMİ ACINDIRDIM"

Doğan, yayın sırasında cezaevinde kendisini nasıl tanıttığını anlatırken, "Kader mahkumuyum" diyerek kendisini acındırdığını söyledi. Doğan, cezaevinde kendisine yöneltilen "Neyden geldin?" sorularına karşı nasıl cevap verdiğini anlatırken gülerek konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’dan pişkin TikTok yayını: Cezaevi günlerini gülerek anlattı

YAŞADIKLARINI GÜLEREK ANLATTI 

Yayının devamında cezaevi nakil sürecinden de bahseden Doğan, 'den Adana'ya sevk edildiğini ve arama işlemlerinin ardından koğuşa geçtiklerini şu ifadelerle anlattı:

"Davası yeni, 2 ay olmuş mahkumuz. Şimdi millet görüyor beni, 'Bu neyden girmiş?' diyor. Adamlar merak ediyor. Soruyorlar bana: 'Neyden geldin?' Ben de diyorum: 'Kader mahkumuyum.' Acındırıyorum kendimi, dövmesinler diye beni. Sonra baktım 3 kişiyiz o sıra biz. Maltepe'den Adana'ya sevk gitmişiz. İkisini gönderdiler, en sona beni bıraktılar. Başgardiyan beni sona bıraktı, 'En son bunu alalım' dedi. Üstümüzü arıyorlar. Herkesi paket ettiler, gönderdiler, geçtik koğuşa" sözleriyle aktardı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan’dan pişkin TikTok yayını: Cezaevi günlerini gülerek anlattı
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ETİKETLER
#tiktok
#Mattia Ahmet Minguzzi
#maltepe
#Kadıköy
#Müslüm Ayberk Doğan
#Gündem
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