CHP’den istifası sonrası ilk kez konuştu: Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' iddialarına cevap

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İstanbul
CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Beypazarı Festivali’nin açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı. İstifasının ardından yaşanan siyasi gelişmeleri ve seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına bu sözlerle cevap verdi.
Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak konusu olan Yavaş, “Bana herhangi biri seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.” dedi.
Ankara'da yaklaşık 77 bin emekliye düzenli destek sağladığını belirten Yavaş, önceliğinin Ankara'nın sorunları ve vatandaşların geçimi olduğunu söyledi.
Yavaş, "Dezavantajlı gruplardan başlamak üzere kentte yaşayanların mutlu şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Önceliğimiz bu, başka bir önceliğimiz yok. Önceliğimiz milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi." ifadelerini kullandı.