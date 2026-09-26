CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Beypazarı Festivali’nin açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı. İstifasının ardından yaşanan siyasi gelişmeleri ve seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına bu sözlerle cevap verdi.

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HABERİN ÖZETİ CHP’den istifası sonrası ilk kez konuştu: Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' iddialarına cevap CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, ortada bir seçim olmadığını ve önceliğinin Ankara olduğunu belirtti. Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, ortada bir seçim olmadığını ve herhangi biri seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyebileceğini ifade etti. Yavaş, öncelikli olarak görevini sürdürdüğünü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini en iyi şekilde tamamlamaya çalıştığını belirtti. Ankara'da yaklaşık 77 bin emekliye düzenli destek sağladığını belirten Yavaş, önceliğinin Ankara'nın sorunları ve vatandaşların geçimi olduğunu söyledi. Dezavantajlı gruplardan başlamak üzere kentte yaşayanların mutlu şekilde yaşamaları için çalıştıklarını vurgulayan Yavaş, milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu gibi konuların öncelikli olduğunu ifade etti.

"ORTADA SEÇİM YOK, BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak konusu olan Yavaş, “Bana herhangi biri seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.” dedi.

"ÖNCELİĞİM ANKARA"

Ankara'da yaklaşık 77 bin emekliye düzenli destek sağladığını belirten Yavaş, önceliğinin Ankara'nın sorunları ve vatandaşların geçimi olduğunu söyledi.

Yavaş, "Dezavantajlı gruplardan başlamak üzere kentte yaşayanların mutlu şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Önceliğimiz bu, başka bir önceliğimiz yok. Önceliğimiz milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi." ifadelerini kullandı.