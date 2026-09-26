Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:35

Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Galatasaray’da orta saha krizine çare olması beklenen Christ Inao Oulai transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların radarına giren Fildişi Sahilli genç yetenek için İtalya’dan net bir cevap geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:35

Süper Lig’de sezona Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, El Chadille Bitshiabu ve Rafael Leao transferleriyle başlayan Galatasaray’da, kadro mühendisliğine yönelik tepkiler devam ediyor. 

Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!

Transferlerin geç yapılması ve kadro derinliğindeki eksikler nedeniyle taraftarların eleştiri oklarını yönelttiği sarı-kırmızılı yönetimde, özellikle orta sahadaki yetersizlik baş ağrıtıyor. İlkay Gündoğan’dan beklenen sürenin alınamaması üzerine ocak ayı için düğmeye basan yönetim, gözünü daha önce de gündeme gelen Christ Inao Oulai’ye çevirmişti.

Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!

İtalyan ekibi Fiorentina’da aradığı forma şansını bulmakta zorlanan 20 yaşındaki oyuncunun durumunu fırsat bilmek isteyen Galatasaray, ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyordu. Ancak İtalya’dan gelen son açıklamalar sarı-kırmızılıların planlarını altüst etti.

Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!

"ASTRONOMİK TEKLİF GELSE DAHİ SATILMAYACAK"

İtalyan futbolunun tanınan isimlerinden Costantino Nicoletti, Lady Radio’ya yaptığı çarpıcı açıklamalarda transfer iddialarına son noktayı koydu. Genç yeteneğin takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanlayan Nicoletti, şu ifadeleri kullandı:

"Oulai vakası diye bir şey hiçbir zaman var olmadı. Fiorentina yönetimi, oyuncu için astronomik bir teklif gelse dahi satmayı kesinlikle değerlendirmeyecek. Çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz ve oyuncu Floransa’ya mükemmel bir uyum sağladı. Kulübün ondan vazgeçmeye hiç niyeti yok."

Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!

TEKNİK DİREKTÖR VANOLİ'DEN KANTE BENZETMESİ

Fiorentina Teknik Direktörü Paolo Vanoli’nin de Fildişi Sahilli oyuncudan çok ümitli olduğunu belirten Nicoletti, "Vanoli, Oulai’den en yüksek verimi alabilmek adına doğru hamleleri yapacaktır. Nitekim teknik adam onu şimdiden kadroda önemli bir yere koydu ve hatta oyuncuyu N'Golo Kante ile kıyaslayarak potansiyeline dikkat çekti" diyerek transfer kapılarını tamamen kapattı.

Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!

TRABZONSPOR DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yaz döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Çizme ekibine transfer olan Oulai'nin, Çizme temsilcisiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon İtalyan ekibiyle 5 maçta toplam 245 dakika süre alan ve henüz skor katkısı veremeyen genç orta sahanın olası bir sonraki satışından Trabzonspor da %10 pay alacak.

Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!
Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isimden dikkat çeken sözler: 'Böyle devam ederse...'
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.