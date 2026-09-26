Christ Inao Oulai Galatasaray'a mı transfer olacak? İtalyanlar resmen açıkladı!

Süper Lig’de sezona Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, El Chadille Bitshiabu ve Rafael Leao transferleriyle başlayan Galatasaray’da, kadro mühendisliğine yönelik tepkiler devam ediyor.

Transferlerin geç yapılması ve kadro derinliğindeki eksikler nedeniyle taraftarların eleştiri oklarını yönelttiği sarı-kırmızılı yönetimde, özellikle orta sahadaki yetersizlik baş ağrıtıyor. İlkay Gündoğan’dan beklenen sürenin alınamaması üzerine ocak ayı için düğmeye basan yönetim, gözünü daha önce de gündeme gelen Christ Inao Oulai’ye çevirmişti.

İtalyan ekibi Fiorentina’da aradığı forma şansını bulmakta zorlanan 20 yaşındaki oyuncunun durumunu fırsat bilmek isteyen Galatasaray, ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyordu. Ancak İtalya’dan gelen son açıklamalar sarı-kırmızılıların planlarını altüst etti.

"ASTRONOMİK TEKLİF GELSE DAHİ SATILMAYACAK"

İtalyan futbolunun tanınan isimlerinden Costantino Nicoletti, Lady Radio’ya yaptığı çarpıcı açıklamalarda transfer iddialarına son noktayı koydu. Genç yeteneğin takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanlayan Nicoletti, şu ifadeleri kullandı:

"Oulai vakası diye bir şey hiçbir zaman var olmadı. Fiorentina yönetimi, oyuncu için astronomik bir teklif gelse dahi satmayı kesinlikle değerlendirmeyecek. Çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz ve oyuncu Floransa’ya mükemmel bir uyum sağladı. Kulübün ondan vazgeçmeye hiç niyeti yok."

TEKNİK DİREKTÖR VANOLİ'DEN KANTE BENZETMESİ

Fiorentina Teknik Direktörü Paolo Vanoli’nin de Fildişi Sahilli oyuncudan çok ümitli olduğunu belirten Nicoletti, "Vanoli, Oulai’den en yüksek verimi alabilmek adına doğru hamleleri yapacaktır. Nitekim teknik adam onu şimdiden kadroda önemli bir yere koydu ve hatta oyuncuyu N'Golo Kante ile kıyaslayarak potansiyeline dikkat çekti" diyerek transfer kapılarını tamamen kapattı.

TRABZONSPOR DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yaz döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Çizme ekibine transfer olan Oulai'nin, Çizme temsilcisiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon İtalyan ekibiyle 5 maçta toplam 245 dakika süre alan ve henüz skor katkısı veremeyen genç orta sahanın olası bir sonraki satışından Trabzonspor da %10 pay alacak.