Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 23 Eylül Çarşamba akşamı meydana gelen olayda iddiaya göre, oğlu ile birlikte köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç, köfte yiyen müşterisi İ.Ö.'den hesabı ödemesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da hesap tartışmasında müşteri kaldırım taşıyla saldırdı! Köfteci hayatını kaybetti Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç, hesap istediği müşterisi İ.Ö. tarafından kaldırım taşı ve tekmelerle darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, 23 Eylül Çarşamba akşamı Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İkili arasında hesabı ödeme talebi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Müşteri İ.Ö., yerden aldığı kaldırım taşıyla saldırdığı Arduç'u yere yığıldıktan sonra da defalarca tekmeledi. Ağır yaralanarak hastanede yoğun bakıma alınan Ali Arduç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan şüphelisi İ.Ö. gözaltına alındı.

YERDEKİ KALDIRIM TAŞINI ALARAK SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda İ.Ö.'nün yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı. Başına aldığı darbe sonucu yere yığılan Arduç, yerde de vücudunun çeşitli yerlerine defalarca tekmelenerek darbedildi.

HASTANEDE 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arduç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan Arduç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan olduğu iddia edilen İ.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.