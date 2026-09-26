Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 01:03
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 01:06

Ankara'da hesap tartışmasında müşteri kaldırım taşıyla saldırdı! Köfteci hayatını kaybetti

Ankara'da köftecilik yapan Ali Arduç, hesabı ödemesini istediği müşterisiyle tartışması sırasında müşterinin kaldırım taşıyla saldırısına uğradı. Ağır yaralanan köfteci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 01:03
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 01:06

'nın ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 23 Eylül Çarşamba akşamı meydana gelen olayda iddiaya göre, oğlu ile birlikte köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç, köfte yiyen müşterisi İ.Ö.'den hesabı ödemesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da hesap tartışmasında müşteri kaldırım taşıyla saldırdı! Köfteci hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç, hesap istediği müşterisi İ.Ö. tarafından kaldırım taşı ve tekmelerle darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 23 Eylül Çarşamba akşamı Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi.
İkili arasında hesabı ödeme talebi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Müşteri İ.Ö., yerden aldığı kaldırım taşıyla saldırdığı Arduç'u yere yığıldıktan sonra da defalarca tekmeledi.
Ağır yaralanarak hastanede yoğun bakıma alınan Ali Arduç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan şüphelisi İ.Ö. gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

YERDEKİ KALDIRIM TAŞINI ALARAK SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda İ.Ö.'nün yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı. Başına aldığı darbe sonucu yere yığılan Arduç, yerde de vücudunun çeşitli yerlerine defalarca tekmelenerek darbedildi.

Ankara'da hesap tartışmasında müşteri kaldırım taşıyla saldırdı! Köfteci hayatını kaybetti

HASTANEDE 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arduç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan Arduç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan olduğu iddia edilen İ.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa'daki okul saldırısında saldırgan ile anne, baba ve dedesi dahil 7 kişi tutuklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli polis Anayasa Mahkemesi önündeki zam eylemi sırasında canına kıydı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ankara
#altındağ
#Karapürçek
#İ.o
#Ali Arduç
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.