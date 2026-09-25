Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda son gün heyecanı yaşanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Busenaz Sürmeneli, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu! Milli boksör altın madalya kazandı Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaştı. Busenaz Sürmeneli, bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmuştu. Busenaz Sürmeneli'nin bir Olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunmaktadır. Busenaz Sürmeneli, bu şampiyonlukla Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.

Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda finalde İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaştı.

Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz, maçı kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör böylece Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.

BUSENAZ'IN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan milli boksör Busenaz Sürmeneli, İspanyol Dunia Martinez Mas'ı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Busenaz, çeyrek finalde Almanya'dan Leonie Müller ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir mücadele ortaya koyan Busenaz, müsabakayı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva'yı 3-2 yenen Busenaz, üst üste 2. kez finalde mücadele etme hakkı kazandı.