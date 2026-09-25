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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:25

Busenaz Sürmeneli, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu! Milli boksör altın madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda finalde İngiliz Chantelle Reid ile karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla mücadele eden Busenaz, rakibini mağlup ederek üst üste ikinci kez altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Busenaz Sürmeneli, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu! Milli boksör altın madalya kazandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:25

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda son gün heyecanı yaşanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Busenaz Sürmeneli, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu! Milli boksör altın madalya kazandı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaştı.
Busenaz Sürmeneli, bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmuştu.
Busenaz Sürmeneli'nin bir Olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunmaktadır.
Busenaz Sürmeneli, bu şampiyonlukla Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda finalde İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaştı.

Busenaz Sürmeneli, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu! Milli boksör altın madalya kazandı

Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz, maçı kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör böylece Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.

Busenaz Sürmeneli, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu! Milli boksör altın madalya kazandı

BUSENAZ'IN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan milli boksör Busenaz Sürmeneli, İspanyol Dunia Martinez Mas'ı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Busenaz, çeyrek finalde Almanya'dan Leonie Müller ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir mücadele ortaya koyan Busenaz, müsabakayı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva'yı 3-2 yenen Busenaz, üst üste 2. kez finalde mücadele etme hakkı kazandı.

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#Sofya
#Busenaz Sürmeneli
#2026 Avrupa Boks Şampiyonası
#Chantelle Reid
#Asics Arena
#Spor
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