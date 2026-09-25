Karadeniz depremi sonrası Osman Bektaş'tan kritik uyarı: 'Bölgede asıl risk yalnızca deprem değil'

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İstanbul
AFAD'tan alınan verilere göre saat 05:42'de Karadeniz açıklarında 4.1 deprem meydana geldiği bildirildi. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarılar gecikmedi. Uzman isim sosyal medyada yaptığı açıklamada Ordu Fayı'na dikkat çekerek uyarılarını sıraladı. Bektaş, bölgedeki asıl riski açıkladı.
Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından değerlendirmeler yapan Bektaş, depremin Ordu Fayıyla ilişkisi olabileceğini söyledi. Bektaş açıklamasında "Deprem, TPAO araştırmalarında belirlenen Ordu Fayı olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabilir" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki asıl riskin deprem olmadığını söyleyen Bektaş heyelan riskine dikkat çekti. Heyelan riskini 3 maddede sıralayan uzman isim, Doğu Karadeniz’de yağış, dik sahil yamaçları ve depremlerin sonucunda heyelan riskinin doğabileceğine vurgu yaptı.
Bunun yanı sıra Bektaş,’’ Doğu Karadeniz’de özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ve heyelan sahalarının deprem ve yağış birlikte değerlendirilerek izlenmelidir’’ diye uyarıda bulundu.