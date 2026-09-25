AFAD'tan alınan verilere göre saat 05:42'de Karadeniz açıklarında 4.1 deprem meydana geldiği bildirildi. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarılar gecikmedi. Uzman isim sosyal medyada yaptığı açıklamada Ordu Fayı'na dikkat çekerek uyarılarını sıraladı. Bektaş, bölgedeki asıl riski açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Karadeniz depremi sonrası Osman Bektaş'tan kritik uyarı: 'Bölgede asıl risk yalnızca deprem değil' Karadeniz açıklarında meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki asıl riskin deprem değil heyelan olduğunu belirtti. AFAD verilerine göre saat 05:42'de Karadeniz açıklarında deprem meydana geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin Ordu Fayı ile ilişkili olabileceğini söyledi. Bektaş, Doğu Karadeniz'de asıl riskin deprem değil heyelan olduğunu vurguladı. Heyelan riskinin yağış, dik sahil yamaçları ve depremlerin bir araya gelmesiyle oluşabileceğini belirtti. Doğu Karadeniz'deki yamaçlardaki yerleşim alanları ve heyelan sahalarının deprem ve yağışla birlikte değerlendirilerek izlenmesi gerektiğini ifade etti.

UZMAN İSİM ORDU FAYI'NA DİKKAT ÇEKTİ

Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından değerlendirmeler yapan Bektaş, depremin Ordu Fayıyla ilişkisi olabileceğini söyledi. Bektaş açıklamasında "Deprem, TPAO araştırmalarında belirlenen Ordu Fayı olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabilir" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ASIL RİSK DEPREM DEĞİL

Bölgedeki asıl riskin deprem olmadığını söyleyen Bektaş heyelan riskine dikkat çekti. Heyelan riskini 3 maddede sıralayan uzman isim, Doğu Karadeniz’de yağış, dik sahil yamaçları ve depremlerin sonucunda heyelan riskinin doğabileceğine vurgu yaptı.

"BÖLGE İZLENMELİ" UYARISI

Bunun yanı sıra Bektaş,’’ Doğu Karadeniz’de özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ve heyelan sahalarının deprem ve yağış birlikte değerlendirilerek izlenmelidir’’ diye uyarıda bulundu.