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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 06:19

Karadeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Karadeniz'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Karadeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 06:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'de bu sabah deprem olduğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Karadeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Karadeniz'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 05.42'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 8,27 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Gürcistan açıklarında gerçekleştiğini bildirdiği depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

KARADENİZ'DE DEPREM!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 05.42'de 4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, yerin 8,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/depremdairesi/status/2103318622340858235

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Karadeniz'deki sarsıntıya ilişkin bir açıklama da 'nden geldi. Depremin açıklarında meydana geldiğini bildiren Kandilli, sarsıntının 4,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Karadeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı
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#deprem
#karadeniz
#Gürcistan
#afad
#kandilli rasathanesi
#Gündem
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