Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de bu sabah deprem olduğunu açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Karadeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı Karadeniz'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 05.42'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 8,27 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, Gürcistan açıklarında gerçekleştiğini bildirdiği depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

KARADENİZ'DE DEPREM!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 05.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 8,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/depremdairesi/status/2103318622340858235

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Karadeniz'deki sarsıntıya ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Depremin Gürcistan açıklarında meydana geldiğini bildiren Kandilli, sarsıntının 4,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.