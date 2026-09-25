Karadeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de bu sabah deprem olduğunu açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 05.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 8,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
https://x.com/depremdairesi/status/2103318622340858235
Karadeniz'deki sarsıntıya ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Depremin Gürcistan açıklarında meydana geldiğini bildiren Kandilli, sarsıntının 4,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.