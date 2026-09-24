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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 01:05

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

6 bin 134 kişinin vatandaşlığının iptal edildiği İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 01:05

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yabancı uyruklulara yapılan bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yabancılara yönelik gerçeği yansıtmayan gayrimenkul satışlarıyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi.
Vatandaşlık için gereken döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı ve yanıltıcı gayrimenkul alım satım işlemleri yapıldığı belirlendi.
Gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla yapılan toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki usulsüz işlemler sonucu 1070 yabancı uyruklunun Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 74 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6 bin 134 kişinin vatandaşlığının ve bin 150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesinin iptal edildiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

İncelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ise aracı şirketler veya satıcıların mali kaynakları kullanılarak yanıltıcı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

72 MİLYON DOLARLIK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında usulsüz işlemler sonucunda 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, işlemlerin toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarında olduğu tespit edildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği ve bu yöntemle haksız menfaat temin edildiği de belirlendi.

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

26 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 74 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

6 BİN 134 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLMİŞTİ

Soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada 6 bin 134 kişinin vatandaşlığının ve bin 150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesinin iptal edildiği belirtilmişti.

 

 

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