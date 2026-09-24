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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 20:15

Fon soruşturmasında milyonlarca lirayla 2 özel jete ve lüks yata el konuldu

Fon soruşturması kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359,86 lira donduruldu. 257 milyon liraya de el koyma tedbiri uygulandı. Böylelikle yaklaşık dondurulan ve el konulan nakit tutar 750 milyon TL’ye ulaştı. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’in 2 özel jetiyle Serdar Turhan’ın lüks yatına da el konulduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 20:15

koordinesinde yürütülen fon soruşturması kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359,86 lira dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya de el koyma tedbiri uygulandı. Üç ayrı işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutarın yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında milyonlarca lirayla 2 özel jete ve lüks yata el konuldu

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fon soruşturması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 750 milyon liralık nakit varlığın yanı sıra lüks araçlar, 2 özel jet ve bir yata el koyma tedbiri uygulandı.
Fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359,86 lira dondurulurken, Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ve transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konuldu; toplam tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.
Muhammed Yarız'a ait piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olan 5 lüks aracın, 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL bedelle devredildiği belirlendi.
Lüks araçlardan 4 tanesi muhafaza altına alınırken, Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait 'LORETA' isimli lüks yata el konuldu.
El konulan 2 özel jet ve lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında milyonlarca lirayla 2 özel jete ve lüks yata el konuldu

EL KONULANLAR ARASINDA LÜKS ARAÇLAR DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 Milyon TL değerindeki 5 lüks araca el konuldu. , Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL “taşıt satış bedeli” karşılığında devredildiği tespit edildi.

Fon soruşturmasında milyonlarca lirayla 2 özel jete ve lüks yata el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olan 5 lüks aracın, 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, 4 araç muhafaza altına alındı; Audi Q8’in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2 ÖZEL JET VE LÜKS YATA DA EL KONULDU 

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konuldu. 

Fon soruşturmasında milyonlarca lirayla 2 özel jete ve lüks yata el konuldu

Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konuldu. 

Fon soruşturmasında milyonlarca lirayla 2 özel jete ve lüks yata el konuldu

El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Mclaren
#Bentley
#Muhammed Yarız
#Pusula Portföy Yönetimi A.ş.
#Gündem
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