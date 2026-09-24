Ankara kulislerinde bir süredir konuşulan ayrılık gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eerek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Mansur Yavaş'tan istifa sonrası yeni açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığı iddiasına cevap verdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da CHP'li 8 ilçe belediye başkanı daha istifa kararı aldı. Mansur Yavaş, istifasına gerekçe olarak CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın sert ve üstenci sözlerini gösterdi. Yavaş, istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylığıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek iddiaları reddetti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş'ın istifasını iktidar umudunu sürdüren ve tutarlı bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Yavaş'ın istifası gündeme bomba gibi düşerken, Ankara'da CHP'li 8 ilçe belediye başkanı daha istifa kararı aldı.

İSTİFA İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

İstifa süreciyle ilgili Independent Türkçe'den Gürbüz Evren'e konuşan Mansur Yavaş, "Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık 1 dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim, bundan sonra kalmam doğru olmazdı." diyerek CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın eleştirilerini gerekçe gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Mansur Yavaş'ın istifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar da gündem oldu. 'İstifa ederek çatı adaylığına soyundu' şeklindeki yorumlara karşı çıkan Yavaş, söz konusu iddiaları şu sözlerle reddetti:

"Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Mansur Yavaş için cumhurbaşkanı adaylığı senaryolarının sorulması üzerine, milletin yaralarını saracak bir iktidarı kurma niyetlerinin olduğunu vurguladı.

Bunun için gereken sorumluluğu alacaklarının, fedakarlığı göstereceklerinin altını çizen Özel, ​​​​​​​"Mansur Bey'in istifasını da böyle bir umudu ortadan kaldıran değil, böyle bir umudun sürmesini sağlayan bir yaklaşım olarak söylüyoruz. İlk günden itibaren butlan yönetimine, atanmaya ve yargı eliyle siyaset dizaynına koyduğu mesafenin tutarlı bir devamı olarak değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.