MSB acı haberi duyurdu: Suriye'de bir asker şehit oldu

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İstanbul
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgesinde görevli Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in görev sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur.
Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
https://x.com/tcsavunma/status/2102971577759301767