Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber geldi.

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HABERİN ÖZETİ MSB acı haberi duyurdu: Suriye'de bir asker şehit oldu Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görevli Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in görev esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şehit olduğunu açıkladı. Coşkun Sevim, görev esnasında rahatsızlanıp hastaneye sevk edilmesinin ardından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için taziye mesajı yayımladı.

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgesinde görevli Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in görev sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şehit olduğunu açıkladı.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

https://x.com/tcsavunma/status/2102971577759301767