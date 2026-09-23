Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde, zanlıların, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden müştekilerle irtibat kurdukları belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara Başsavcılığı'ndan 11 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte yatırım uygulamasıyla 14 milyon liralık vurgun yaptılar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 11 ilde eş zamanlı operasyonla sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla 14 kişiden yaklaşık 14 milyon lira dolandıran 23 zanlı yakalandı. Zanlılar, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden müştekilerle irtibata geçerek yatırım vaadiyle sahte uygulamalar yükletmişlerdir. Bu uygulamalar aracılığıyla kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak para transferi sağladıkları tespit edilmiştir. Operasyon sonucunda 11 ilde 23 zanlı yakalanmıştır. Toplam 33 zanlı hakkında adli işlemler sürdürülmekte olup, 4 şüpheli yurt dışındadır ve 10 firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

SAHTE UYGULAMALARLA YATIRIM TUZAĞI: 14 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin, yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle müştekilere sahte uygulamalar yüklettikleri, bu uygulamalar üzerinden kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak şahıs ve paravan şirket hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, kazançlarını çekmek isteyen müştekilerin hesaplarına erişemedikleri ve bu yöntemle 14 müştekinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 23 ZANLI YAKALANDI

Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'da bugün yapılan eş zamanlı operasyonda, 23 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 zanlı hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 firari zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.