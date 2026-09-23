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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 22:38

Ankara Başsavcılığı'ndan 11 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte yatırım uygulamasıyla 14 milyon liralık vurgun yaptılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnternet ve sosyal medya üzerinden sahte yatırım uygulamalarıyla 14 vatandaşı yaklaşık 14 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Ankara Başsavcılığı'ndan 11 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte yatırım uygulamasıyla 14 milyon liralık vurgun yaptılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 22:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde, zanlıların, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden müştekilerle irtibat kurdukları belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Ankara Başsavcılığı'ndan 11 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte yatırım uygulamasıyla 14 milyon liralık vurgun yaptılar

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 11 ilde eş zamanlı operasyonla sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla 14 kişiden yaklaşık 14 milyon lira dolandıran 23 zanlı yakalandı.
Zanlılar, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden müştekilerle irtibata geçerek yatırım vaadiyle sahte uygulamalar yükletmişlerdir.
Bu uygulamalar aracılığıyla kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak para transferi sağladıkları tespit edilmiştir.
Operasyon sonucunda 11 ilde 23 zanlı yakalanmıştır.
Toplam 33 zanlı hakkında adli işlemler sürdürülmekte olup, 4 şüpheli yurt dışındadır ve 10 firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

SAHTE UYGULAMALARLA YATIRIM TUZAĞI: 14 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin, yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle müştekilere sahte uygulamalar yüklettikleri, bu uygulamalar üzerinden kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak şahıs ve paravan şirket hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, kazançlarını çekmek isteyen müştekilerin hesaplarına erişemedikleri ve bu yöntemle 14 müştekinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Ankara Başsavcılığı'ndan 11 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte yatırım uygulamasıyla 14 milyon liralık vurgun yaptılar

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 23 ZANLI YAKALANDI

Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'da bugün yapılan eş zamanlı operasyonda, 23 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 zanlı hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 firari zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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