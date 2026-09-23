Altın fiyatına savaş ayarı geliyor! İslam Memiş'ten çarpıcı Eylül uyarısı

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İstanbul
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Fed’in faiz politikası, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin piyasalar üzerinde etkili oluyor. Katıldığı bir yayında Fed üyelerinden gelen faiz artışı yönündeki mesajların dolar talebini desteklediğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin uluslararası piyasalarda güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti.
İslam Memiş'in konuşmasından satır başları... "Amerika Merkez Bankası Fed faiz artımlarına tekrar başladı. Bu da dolara olan talebi artırıyor. Fed üyelerinin açıklamaları vardı bu hafta. Üç Fed üyesi açıklama yaptı. “Yüzde 2 enflasyon hedefimiz için faizleri tekrar artırmak zorundayız.” Diğer Fed üyesi de faizlerin artmak zorunda olduğunu, yoksa bu enerji krizinin üstesinden gelemeyeceğimizi açıkladı.
Dolar endeksi, dolar uluslararası piyasalarda tekrar güçlü ama Trump'a bakıyorsunuz. Trump'ın bir ateşkes anlaşması, Birleşmiş Milletler kürsüsünden vermiş olduğu mesajlara baktık. Ara seçimlerden sonra, kasımdan sonra “Belki anlaşırız” diyor. Yani böyle bir tüyo veriyor ama beraberinde salonda ciddi anlamda güvensizliğin olduğunu gözlemliyoruz. Ülkeler farklı liderleri protesto etmek suretiyle salondan ayrılıyorlar.
Ama ülkeler arasında ciddi bir gerilim, ciddi bir gerginlik var. Dünya Savaşı'nın adımları atıldı diye boşuna söylenmiyor. Böyle bir gerilim var bütün dünya ülkelerinde. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde liderler konuşuyor, binlerce insan gidiyor ama dünyada ciddi bir ekonomik krizin, dünyada ciddi bir 3. Dünya Savaşı riskinin olduğu bir ortamdan da geçiyoruz.
Bu haftanın yine malum konusu ve gündemi fon kriziydi. Fon tarafındaki gelişmelerde yine gözaltı kararları geldi. Dokuz kişi tutuklandı. Buradaki yasal süreç devam ediyor.
Şimdi toplam etkilenen kişi sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı ve yatırımcılar sadece resmi açıklamaları dikkate almalı diyor SPK. İşin bu kısmında, tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi. Rakam da 835 milyar civarında açıklanmıştı.
Buradaki rakamsal değere baktığımız zaman mutlaka bir şeyler daha çok netleşecek. 17 milyar dolar mı, 20 milyar dolar mı, daha fazla mı? Şimdi İsviçre'ye aktarılan paralar var. Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu paralar İsviçre'ye girdi, o bankada duracak anlamını taşımıyor. Bakın, burada o paralar geri gelebilir. Buna hazır olmak lazım.
Yani “Ben buraya para verdim, benim burada 2 milyonum vardı, işte 20 milyon oldu. Ben burada 20 milyon kaybettim.” Kusura bakmayın ama böyle bir şey yok. Yani 2 milyon yatırdın, hayali olarak 20 milyon oldu. Kripto para piyasasındakiler 5 seneden beri bekliyor. Onun da 2 milyonu vardı, hayalen 20 milyon oldu. Şimdi gerçekte 1 milyonu var. Yani onu da ayrıca ele almak lazım. Gerçek mağdur olan kimdir? Gerçek yatırımcı kimdir? Bunu birbirinden ayırt etmek lazım.
Diğer tarafta piyasalar etkisi oldu mu? Mutlaka oldu. Şimdi bu piyasaların kontrol mekanizmasını devam ettirebilmek için döviz olan tarafta eksiye gidiyorsunuz. Yani bu şekilde şeyi karşılamak zorundasınız, piyasanın dengesini tutturmak zorundasınız. Döviz satılıyor. Borsada belirsizlik var.
Mesela 13 bin puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürürken bu seviyenin üzerinde kalıcı olması için yabancı yatırımcıların tekrar geri gelmesi lazım.
Ama özellikle de bu 2026 yılına ilişkin, özellikler üzerine basa basa söylüyorum. Yani paradan para kazanma yılı değildir. Bu yıl kimse para kazanamayacak. Evet, bu yıl parasını koruyan kraldır. Bakın bu cümleleri kullandık. Paranızı ve birikimlerinizi çeşitlendirin. Evet.
Ama hayalcilik de yok. Yani “Ben 1.000 lira verdim, 100.000 lira oldu. Ben hayalcilikte para kazanacağım, takla attıracağım.” Öyle bir şey de yok. O yüzden kendi kendime konuşurken burada onu söyledim. TODEX'ini söyledim. İşte Çiftlik Bank'ını söyledim. Hepsi geldi bunların başımıza. Yaşadık bunların hepsini.
Altın tarafında yine dalgalı bir seyir var. Petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin altına sarkıyor, oradan tekrar 100 dolara yükseliyor.
Altın tarafında da böyle bir dalgalanma kısa vadede olabilir. Ama orta ve uzun vadede yine savaş geriliminin fiyatlanacağı bir piyasa bizi bekliyor.
Artık eylül ayı itibarıyla tatil bitti. Gerçek gündeme dönmeye başladık. Bundan sonraki süreçlerde Rusya-Avrupa savaş riskinin konuşulduğu bir dönem bizi beklediğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.