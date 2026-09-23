Altın fiyatına savaş ayarı geliyor! İslam Memiş'ten çarpıcı Eylül uyarısı

Diğer tarafta piyasalar etkisi oldu mu? Mutlaka oldu. Şimdi bu piyasaların kontrol mekanizmasını devam ettirebilmek için döviz olan tarafta eksiye gidiyorsunuz. Yani bu şekilde şeyi karşılamak zorundasınız, piyasanın dengesini tutturmak zorundasınız. Döviz satılıyor. Borsada belirsizlik var.

Mesela 13 bin puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürürken bu seviyenin üzerinde kalıcı olması için yabancı yatırımcıların tekrar geri gelmesi lazım.

